Трудоустройство подростков – рассказываем, где можно заработать первые деньги

С каждым годом все больше молодых людей ищут возможность не просто провести каникулы, а по-настоящему наполнить их смыслом. Ребята пробуют себя в разных профессиях и делают шаг в большой мир взрослой жизни. Елизавета Быкова и Полина Карачун теперь знают все лайфхаки по благоустройству территорий и озеленению. Девушки решили не ждать лета и приступили к работе уже весной. Временная трудовая занятость показалась им отличным вариантом не только приобрести полезные навыки, но и заработать личные деньги на карманные расходы.

Елизавета Быкова, ученица ГУО «Гимназия №20 г. Минска»:

Это моя не первая работа. Я работала прошлый месяц здесь же. Еще 4 месяца я работала в «Эврике», там подобная работа. Полина Карачун, ученица ГУО «Гимназия №20 г. Минска»:

Я только недавно решила попробовать заработать первые карманные деньги. Я еще не определилась, на что конкретно хочу накопить, просто собираю и все. У меня есть дача, но цветы там я не садила. Для меня тоже что-то новое – начать садить, делать похожую работу.