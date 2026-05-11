Трудоустройство подростков – рассказываем, где можно заработать первые деньги
С каждым годом все больше молодых людей ищут возможность не просто провести каникулы, а по-настоящему наполнить их смыслом. Ребята пробуют себя в разных профессиях и делают шаг в большой мир взрослой жизни.
Елизавета Быкова и Полина Карачун теперь знают все лайфхаки по благоустройству территорий и озеленению. Девушки решили не ждать лета и приступили к работе уже весной. Временная трудовая занятость показалась им отличным вариантом не только приобрести полезные навыки, но и заработать личные деньги на карманные расходы.
Елизавета Быкова, ученица ГУО «Гимназия №20 г. Минска»:
Это моя не первая работа. Я работала прошлый месяц здесь же. Еще 4 месяца я работала в «Эврике», там подобная работа.
Полина Карачун, ученица ГУО «Гимназия №20 г. Минска»:
Я только недавно решила попробовать заработать первые карманные деньги. Я еще не определилась, на что конкретно хочу накопить, просто собираю и все. У меня есть дача, но цветы там я не садила. Для меня тоже что-то новое – начать садить, делать похожую работу.
Ольга Конколович, заведующий отделением дополнительного образования Центра технического и художественного творчества детей и молодежи «Зорка»:
У нас две профессии. Это подсобный рабочий и рабочий по комплексной уборке помещений, благоустройству территории. Это прополочка на улице, допустим, посадка-пересадка растений, полив растений, посев травы, просто уборка территории. В помещениях также они убирают. Программа рассчитана на тех, кто хочет сделать свои первые шаги рабочие, кто хочет попробовать понять, что ему нужно, что ему нравится, что у него получается. Естественно, мы обучаем, пусть за короткий период, но мы обучаем детей, помогаем им.
Подробности в видео.