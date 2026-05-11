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Минчанин отрицал геноцид белорусского народа – возбуждено уголовное дело

11 мая 2026 13:13
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Минчанин отрицал геноцид белорусского народа – возбуждено уголовное дело-0

В Минске завершено расследование уголовного дела против 56-летнего местного жителя, обвиняемого в отрицании геноцида белорусского народа в интернете. Об этом сообщает СК.

По данным следствия, мужчина оставил в соцсети комментарии, в которых отрицал существование нацистского плана «Ост». На допросе он заявил, что не смог найти оригинал документа и сделал вывод, что его существование вымышлено.

Следователи установили, что обвиняемый знал о преступлениях нацистов со слов родственников, переживших оккупацию, однако оправдывал жестокость действиями партизан. Сам мужчина признал, что плохо разбирается в истории Великой Отечественной войны.

Ему предъявлено уголовное обвинение, на время следствия он заключен под стражу.

Фото: pixabay

# общество

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