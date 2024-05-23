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«Трудно услышать друг друга». Как родителям и детям найти общий язык?

23 мая 2024 14:46
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Сколько на земле существует человечество, столько идет дискуссия о том, чем представители нового поколения отличаются от старших поведением, мировоззрением, видением будущего. О том, почему между детьми и родителями возникают конфликты, иногда приводящие к разрыву отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, почему же все-таки возникают разногласия между старшими и младшими? Можно хотя бы в теории жить дружно? Почему иногда нам бывает трудно услышать друг друга?

«Трудно услышать друг друга». Как родителям и детям найти общий язык?-1

Денис Северов, магистр психологии:
Можно, наверное, не только в теории, а на практике жить дружно. Здесь всегда, если есть контакт, неважно, какого ты поколения и с кем. Есть универсальные люди, которые могут найти язык к любому совершенно – неважно, ты поколение Y, X или бэби-бумеры. Если это ваши дети, то, наблюдая за ними, открывая их и открывая внутри самих себя детей, вы всегда можете найти этот контакт без каких-либо конфликтов.

# Дети и родители # общество # Наталья Надольская # Денис Северов

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