«Трудно услышать друг друга». Как родителям и детям найти общий язык?

Сколько на земле существует человечество, столько идет дискуссия о том, чем представители нового поколения отличаются от старших поведением, мировоззрением, видением будущего. О том, почему между детьми и родителями возникают конфликты, иногда приводящие к разрыву отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, почему же все-таки возникают разногласия между старшими и младшими? Можно хотя бы в теории жить дружно? Почему иногда нам бывает трудно услышать друг друга?