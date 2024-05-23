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В Беларуси скорректируют законодательство в сфере защиты прав ребёнка – Петришенко

23 мая 2024 14:26
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В Беларуси скорректируют законодательство в сфере защиты прав ребенка, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси скорректируют законодательство в сфере защиты прав ребёнка – Петришенко-1

Данный документ действует в стране уже более 30 лет, последние определенные изменения вносились в 2016-м. Но современные вызовы, вбросы, которые в первую очередь связаны с пропагандой нетрадиционных ценностей и преступным посягательством на детей, требуют от государства подготовки действенной правовой базы.

В Беларуси скорректируют законодательство в сфере защиты прав ребёнка – Петришенко-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В соответствии с планом законопроектных работ по утвержденным указам главы государства, мы в сентябре этот документ должны внести в правительство, соответственно, в декабре в установленном порядке – на рассмотрение нашего парламента, поэтому мы обстоятельно в рамках и национальной комиссий, и профильных министерств проанализируем и подготовим соответствующие корректировки, которые еще больше защитят наших детей в нынешних условиях. И мы среагируем на те вызовы, которые идут не изнутри, а извне.

В ходе заседания Национальной комиссии по правам ребенка также рассмотрели практическую реализацию мер, принимаемых в этом направлении. Только в 2024 году уже более 260 детей, находившиеся под государственной защитой, возвращены в семьи, а порядка пяти тысяч несовершеннолетних, которые были зафиксированы в базе социально опасного положения, сняты с учета и контроля.

# Дети # общество # Игорь Петришенко

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