Около 10 тыс. минчан нашли работу в 2024 году при содействии службы занятости
В столице за 2024 год при содействии службы занятости трудоустроены около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Безработным также предлагают бесплатно пройти курсы и получить востребованные специальности. На выбор 80 направлений. Популярностью пользуются профессии парикмахера, повара, водителя трамвая и кондитера.
Как проходит обучение и последующее трудоустройство?
В группе по обучению водителей трамваев 10 курсантов, пять из них – женщины. Что не удивительно, чаще всего за рулем трамваев в столице можно встретить именно представительниц прекрасного пола.
Складывается впечатление, что дело это нехитрое: жми на педаль и катись по рельсам. Однако это не так. Трамвай 15 метров в длину и без пассажиров весит более 20 тонн, а тормозной путь примерно 20 метров. Поэтому управлять им совсем не просто. К тому же на кону безопасность людей.
Татьяна Кульба:
Предложили вариант такой хороший. Живу недалеко от трамвайных путей, и всегда интересна была профессия водителя трамвая. 15 апреля у нас экзамены, и потом будут обучать езде.
Освоить знания по ПДД, устройству транспортного средства, культуре обслуживания и другим дисциплинам. А затем практическая часть 100 часов. Подготовка водителей трамвая занимает несколько месяцев. Обучение осуществляется за счет бюджетных средств по направлению комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, а также служб занятости районов.
Подробнее в видеоматериале.