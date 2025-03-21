Около 10 тыс. минчан нашли работу в 2024 году при содействии службы занятости

В столице за 2024 год при содействии службы занятости трудоустроены около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Безработным также предлагают бесплатно пройти курсы и получить востребованные специальности. На выбор 80 направлений. Популярностью пользуются профессии парикмахера, повара, водителя трамвая и кондитера. Как проходит обучение и последующее трудоустройство?

В группе по обучению водителей трамваев 10 курсантов, пять из них – женщины. Что не удивительно, чаще всего за рулем трамваев в столице можно встретить именно представительниц прекрасного пола. Складывается впечатление, что дело это нехитрое: жми на педаль и катись по рельсам. Однако это не так. Трамвай 15 метров в длину и без пассажиров весит более 20 тонн, а тормозной путь примерно 20 метров. Поэтому управлять им совсем не просто. К тому же на кону безопасность людей.

Татьяна Кульба:

Предложили вариант такой хороший. Живу недалеко от трамвайных путей, и всегда интересна была профессия водителя трамвая. 15 апреля у нас экзамены, и потом будут обучать езде.