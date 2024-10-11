Церковь в медиа и межконфессиональный мир в Беларуси – пообщались с митрополитом Вениамином

Вера в Бога всегда была надежной опорой белорусского народа. 11 октября особый день для Православной церкви нашей страны. 35-летие со дня образования отмечает Белорусский экзархат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти годы многое произошло, однако церковь всегда оставалась рядом с народом и государством. Как работает Православная церковь в век информационных технологий, каким образом взаимодействует с государственными органами и благодаря чему в нашей стране сохраняется межконфессиональный мир? На эти и другие вопросы Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин ответил в интервью нашему телеканалу.

Алина Мычко, корреспондент:

35 лет прошло с момента образования Белорусского экзархата. Какие самые важные вехи вы бы отметили за это время? Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Решение об образовании экзархата было принято в октябре 1989 года, и первый этап – это этап становления. Как раз в этот период открывались многие храмы. Была возрождена Минская духовная семинария, Минское духовное училище. Впервые на территории Советского Союза было организовано сестричество милосердия при приходе «Всех скорбящих Радость». И вот эти процессы, они начинались очень активно. Был большой запрос у людей на духовные ценности. Люди во множестве шли в храмы, во множестве крестились. И в этих условиях начинал развиваться Белорусский экзархат. И период с 2020 года, когда мне выпал жребий управлять Белорусским экзархатом, этот период, я думаю, можно характеризовать тем, что стараемся в те формы, которые были созданы в предыдущие годы при приснопамятном митрополите Филарете, первом Патриаршем Экзархе всея Беларуси, и моем предшественнике митрополите Павле, наполнить еще больше таким глубоким содержанием, потому что современный человек на общем фоне, имея много информации, много различных предложений, очень важно, чтобы не забывал о едином на потребу. Алина Мычко:

Какова роль первого Патриаршего Экзарха митрополита Филарета в возрождении православия на наших землях?

Вениамин:

Владыка Филарет стоял у истоков. Он, по сути дела, заложил основу всех структур экзархата. И многими его идеями, мыслями, когда-то высказанными, мы руководствуемся и теперь. Владыка был и есть отец для верующих, православных людей Беларуси, которого очень любили и любят, чтут. Вклад приснопамятного владыки Филарета трудно переоценить. С него начиналось, он руководил процессом, он и определил основные вехи развития православия на белорусских землях до сегодня, я думаю, что и в дальнейшем. Алина Мычко:

Сейчас век информационных технологий, и без них никуда. Научилась ли церковь работать в медиапространстве в новых условиях? Вениамин:

Думается, что многое сделано в нынешнее время, но есть еще куда совершенствоваться, развиваться. Мы эту работу продолжаем. И у нас есть блогеры, которые стараются раскрыть темы современным языком для современного человека. Есть многочисленные сайты. Раньше мы начинали с сайтов епархий. Теперь много сайтов на приходах, монастырях. И переходим к современным мессенджерам, чтобы лаконично, емко, интересно подавать информацию.