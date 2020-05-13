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В 2021 году Борисов станет культурной столицей Беларуси

13 мая 2020 14:33
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Новости Беларуси. Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Такое решение приняли в Министерстве культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году Борисов станет культурной столицей Беларуси-1

На почетное звание претендовали также Мстиславль и Глубокое. Республиканская акция проходит с 2010 года. В каждом из городов, которые получили культурный статус, реализуются инновационные проекты. Населенные пункты презентуют свою самобытность, традиции и достижения.

В 2021 году Борисов станет культурной столицей Беларуси-4

Первым обладателем почетного звания стал Полоцк. Затем эстафету приняли Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск, Новополоцк, Пинск. Кстати, нынешняя культурная столица Лида. График творческих событий здесь уже расписан до конца года.   

# Культура # общество # Фотофакт

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