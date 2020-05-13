В 2021 году Борисов станет культурной столицей Беларуси

Новости Беларуси. Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Такое решение приняли в Министерстве культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Такое решение приняли в Министерстве культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На почетное звание претендовали также Мстиславль и Глубокое. Республиканская акция проходит с 2010 года. В каждом из городов, которые получили культурный статус, реализуются инновационные проекты. Населенные пункты презентуют свою самобытность, традиции и достижения.
Первым обладателем почетного звания стал Полоцк. Затем эстафету приняли Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск, Новополоцк, Пинск. Кстати, нынешняя культурная столица – Лида. График творческих событий здесь уже расписан до конца года.