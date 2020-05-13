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Минздрав установил, кому будут продлевать, а кому сокращать срок пребывания в самоизоляции

13 мая 2020 13:51
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Новости Беларуси. Минздрав установил порядок изменения сроков пребывания в самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав установил, кому будут продлевать, а кому сокращать срок пребывания в самоизоляции-1

Продлевать этот период будут в случае повторного положительного теста у инфицированных, а также при положительном результате, выявленном при повторном исследовании контакта первого уровня. А еще в случае, если медицинская проверка контактного лица первого уровня не завершена на момент окончания самоизоляции.

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Минздрав установил, кому будут продлевать, а кому сокращать срок пребывания в самоизоляции-4

Сократить сроки тоже могут, к примеру, если в Беларусь из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса, прибыл гражданин для оказания медицинской помощи. Предприятия, которые ждут иностранных специалистов для выполнения определенных работ, тоже могут обратиться с просьбой о сокращении сроков.

И, наконец, приехавшие в страну могут рассчитывать на это, если предъявят отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее двух дней до пересечения белорусской границы.   

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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