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«Три обязательные функции». Как выбрать стиральную машину?

24 мая 2024 19:33
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Всем известно, что ремонт – дело непростое, его можно только приостановить, но не закончить. Многие воспринимают его как неизбежное зло и настраивают себя на долгие строительные муки. Часть людей, наоборот, не осознает всех особенностей процесса. О том, можно ли сделать стильную квартиру исключительно из отечественных стройматериалов и что сегодня предлагают белорусские производители техники, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Три обязательные функции, которые должны быть у стиральной машины. Руслан, какие это функции?

«Три обязательные функции». Как выбрать стиральную машину?-1

Руслан Барановский, заместитель генерального директора по управлению качеством ЗАО «Атлант»:
Обязательно должна быть быстрая стирка, деликатная, постельное белье. Семья из четырех человек – подразумевается, что это какой-то должен быть комбайн, люк огромный. Моя семья из четырех человек, включая меня. Мы машину выбрали – в первую очередь она подходила в интерьер по цветовой гамме и габаритам. Я вам открою тайну: какие бы функции не были в машине, вы всегда найдете то, что вам отстирает. Смотрите на отжим. Для семьи, для нормальной качественной стирки хватает 1000-1200 оборотов. Есть отложенная стирка и ночной режим – тоже удобно закинуть белье, лечь спать, достать его. Опять же бесшумная стирка подразумевает, что отжима не будет. Она не будет разгоняться, чтобы тебя не разбудить.

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# Реклама # общество # Наталья Надольская

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