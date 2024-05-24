«Три обязательные функции». Как выбрать стиральную машину?

Всем известно, что ремонт – дело непростое, его можно только приостановить, но не закончить. Многие воспринимают его как неизбежное зло и настраивают себя на долгие строительные муки. Часть людей, наоборот, не осознает всех особенностей процесса. О том, можно ли сделать стильную квартиру исключительно из отечественных стройматериалов и что сегодня предлагают белорусские производители техники, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Три обязательные функции, которые должны быть у стиральной машины. Руслан, какие это функции?