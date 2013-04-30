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Научно-практическая конференция по вопросам демографии: в 2012 году в Минской области родилось почти 18 тысяч детей

30 апреля 2013 15:23
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Новости Беларуси. Вопросы демографической безопасности обсуждают на специальной научно-практической конференции в областном институте развития образования.

Ученые, медики, правоохранители, журналисты, преподаватели и студенты поднимают жизненно важные вопросы. Специалисты анализируют эффективность программы демографического развития страны, изучают зарубежный опыт по укреплению института семьи. Работает «свободный микрофон», три секции.

Демографическая ситуация на Минщине имеет положительную динамику. Так, в прошлом году в области родилось почти 18 тысяч детей - на 6% больше, чем в 2011. Согласно специалистам, важно закрепить культ семейных ценностей в молодежной среде и сделать более активным влияние общественных и религиозных организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Брак и семья

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