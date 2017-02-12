Транспортный налог – это нормально: на что тратятся выплаты автомобилистов

Новости Беларуси. Три миллиона автомобилей в Беларуси – только легковых, и это в среднем. Например, в стольном Минске цифра приближается к 500 на каждую тысячу человек, то есть по машине на двоих горожан. Все эти водители – плательщики дорожного сбора (или налога). А вот куда идут эти деньги, мы попытаемся разъяснить в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

Хорошие дорогие – это налоги. По таким простым и понятным правилам белорусские автомобилисты живут вот уже три года.

И результат виден каждому водителю.

Водители:

Чаще стали ездить и заделывать, особенно эти мелкие дыры. В принципе, дороги нормальные. Если сравнить даже с той же Украиной, то не на что жаловаться.

Вижу эффект от дорожного сбора. Ремонтируют улицы.

Хорошие дороги на самом деле. Чувствуется, можно ехать спокойно, ни о чем не думать.

Вполне неплохо пока. Улицы стали за последние два года лучше. На мой взгляд, конечно. Ну, хотелось бы лучше. Но не все сразу, постепенно.

Иван Корень колесит по городским и проселочным с утра до вечера. В общей сложности за рулем уже почти 20 лет. Последние три водитель со стажем исправно платит дополнительный налог. Говорит, что эффект от него наблюдает каждый день.

Иван Корень, водитель, житель Бреста:

В последнее время стало финансирование получше, собирают налоги с машин. Дороги стали намного лучше, ремонтируют, делают ямочный ремонт, грейдируют. Вот я в день вечером и назад пользуюсь этой дорогой. И меня, как водителя, это устраивает.

На этом детальном плане, пожалуй, самый масштабный проект Бреста к 1000-летию. Западный обход призван решить давнюю проблему транспортного сообщения.

Средства на вторую очередь грандиозной стройки пойдут, в том числе, и из кармана автомобилистов.

Владимир Парашко, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

Так сложилось исторически, что город у нас разрезан рекой и железной дорогой. Связать части города для того, чтобы было меньше проблем у наших горожан с точки зрения и общественного транспорта, и личного транспорта. Да и вообще транспорта для города в принципе.

Может быть и в меньшем масштабе, но таких же болевых точек в разных уголках региона, куда идет ровно половина от общего сбора, достаточно много. Например, в Пинском районе до недавнего времени самый короткий путь между двумя деревнями проходил по территории Украины. К слову, сеть дорог между агрогородками уже практически готова.

Елена Шамина, житель агрогородка Черни:

Ситуация с дорогами у нас в агрогородке улучшилась. За последние годы положительная тенденция: асфальтируются, поддерживаются в хорошем состоянии, тротуарные дорожки.

Сергей Демко, генеральный директор «Брестоблдорстрой»:

222 агрогородка в Брестской области, большинство из них уже имеют связь с райцентрами, с асфальтобетонным покрытием. И вот оставшиеся 7 или 8 агрогородков в 2017 году уже запланировано. И этим же закончить эту работу. То есть к концу 2017 года она будет закончена.

Пристальное внимание и дорогам республиканского значения.

Вторая кольцевая для Минска словно спасительный каркас – не только упорядочит потоки из областных центров и городов-спутников, но и откроет новые горизонты для дополнительного заработка.

Александр Головнев, начальник Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

И это площадка для развития логистики. Где, мы предполагаем, будут строиться и логистические центры, и это площадка для выноса всех предприятий из города Минска. То есть обеспечив хорошими транспортными связями, мы можем освободить Минск в том числе и от выбросов вредных предприятий.

Надо учесть, что за пользование многими из магистралей взимается плата с владельцев транзитного транспорта.

Привести в порядок с расчетом на экономическую выгоду в перспективе – сегодня задача номер один, например, на трассе Кобрин-Гомель.

Алексей Авраменко, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Мы видим перспективу развития проекта так называемого «Меридиан», который планируется Российской Федерацией. Соединить западный Китай. Пройдет этот проект через Казахстан, по югу Российской Федерации и выйдет в район Брянска. Как раз у нас там соединения с нашей автомобильной дорогой М10. Мы в ней видим перспективный коридор, который может развиться по движению грузов Западная Европа – западный Китай.

Строить коридоры, а потом пожинать плоды научились все. К оплате за пользование дорогам поляк Славомир Жулковски уже давно привык.

Ведь сбор транспортного налога – практика мировая.

Славомир Жулковски, водитель (Польша):

Транспортный налог – это нормально. За дороги надо платить везде, так принято во всей Европе. Тем более, в Беларуси дороги ничем не уступают нашим. А в некоторых местах даже лучше ухожены.

К слову, по количеству авто на 1000 населения белорусы почти не уступают соседям-полякам. Поэтому к тому, что автомобиль давно не роскошь, а благоустройство дороги забота миллионов пользователей, пора привыкнуть.

Петр Бурим, СТВ:

Каждый километр капитального ремонта этого участка дороги обошелся в 300 тысяч рублей. Сумма огромная. Но если учесть, что за сутки здесь проезжает с десяток тысяч автомобилей, то получается, свою небольшую лепту внесли все. А за комфорт, как известно, должен платить каждый.