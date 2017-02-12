Котлетки из нута, фасоли и крупы: готовим фалафель

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о блюде, которое очень любят веганы, люди, отказавшиеся от животных продуктов, в пользу растительных белков.

В моей семье тоже обожают это блюдо. Зовут его фалафель. И, по сути своей, это этакие котлетки из нута, фасоли, в которые можно добавлять крупы и самые разные специи, которые очень кардинально могут изменить вкус готовых фалафелей.

Итак, в первую очередь мне нужно измельчить лук. Причем совершенно не важно, как вы его измельчите. Очень-очень мелко или крупными кусочками. Потому что в дальнейшем я буду блендером измельчать всю массу. И не будет иметь значения, насколько лук мелкий.

Вы знаете, фалафели особенно хороши с соусами. Потому что по своей консистенции они довольно сухие получаются. И сложно сделать их сочными, как обычные мясные котлеты.

Все, готово. Осталось измельчить морковь. Я ее просто натираю в ту емкость, в которой буду готовить фарш.

Мне осталось смешать ингредиенты, добавить специи и очень хорошо измельчить с помощью блендера.

В оригинальном рецепте яйца не используют. Но я предполагаю, что многие из вас фалафель еще не готовили. И для того, чтобы гарантированно получилась нужная консистенция, давайте для связки сегодня используем яйца. А в следующий раз, если у вас получится, можете поэкспериментировать с мукой, каким-то связующими компонентами.

Итак, в миску с нарезанными овощами отправляем отваренную фасоль, отваренный нут, гречневые хлопья. Добавляем соль. зиру, тимьян, чесночный порошок. Пасту карри. И все хорошенько взбиваем, добавляя в процессе сырые яйца.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Вот и все. Фарш у меня почти готов. Осталось приготовить панировку. Для этого я смешаю паприку с панировочными сухарями.

На этом этапе можно звать детей, если они любят готовить. И помогать формировать котлетки.

Вот, собственно, и все. Несмотря на то, что в оригинальном рецепте вам предложат готовить их во фритюре, мы все-таки за здоровое питание, поэтому я предлагаю отправить в духовку на минут 15-20 при температуре 180 градусов.

Что ж, запахи намекают, что блюдо наше готово. Очень ароматное. Осталось выложить на тарелку и звать всех к столу.

Готовьте с удовольствием, выбирайте хорошие продукты, наслаждайтесь кухней, общением на ней, вкусной едой. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!