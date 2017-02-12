У вас очень добрые люди: насколько Беларусь готова к увеличению потока туристов

Новости Беларуси. На неделе у многих жителей и гостей столицы случилось дежавю. Минский метрополитен вновь, как и три года назад, во время Чемпионата мира по хоккею, заговорил на английском языке. А все ради многочисленных – на это мы пока надеемся – туристов, которые приедут, а точнее прилетят в Беларусь без визы.

В полночь 12 февраля произошло то, что долго анонсировали.

Для граждан 80 государств мира, в том числе всех стран Евросоюза, начал действовать безвизовый режим пятидневного пребывания в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кстати, как отметил глава МИД во время «Большого разговора с Президентом», эту цифру «пять» могут увеличить.

Как говориться, будет спрос – будет и предложение. Пока до приземления первого борта с безвизовыми туристами из Австрии остаются считанные минуты, самое время ответить на вопрос: «А готова ли страна к приему граждан со всех уголков планеты?»

Пограничник, по факту, первый человек, которого видит интурист в стране.

В ведомстве заверили – к потоку иностранцев не привыкать. Всех примем, никого не обидим, но и за порядком уследим. Безопасность никто не отменял.

Олег Ляшук, начальник Управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета:

Все формальности, которые должны быть, они выполнены. Мы готовы принять туристов, прибывающий в Республику Беларусь. Мы работаем в прежнем режиме. Если иностранному гражданину не желателен въезд на территорию Республики Беларусь, то мы в установленном порядке возвращаем его в страну прибытия.

Встретить, разместить, накормить и, конечно, развлечь – универсальная туристическая парадигма, на которой зиждется любой отдых. И так уж принято считать, что без знания английского сервис таковым и не является. Переживали по этому поводу и братья Алкыч. Сами из Турции, к нам в гости хотели давно – манит история и сталинский ампир – но боялись банально потеряться из-за незнания языка. Опасения оправдались лишь отчасти.

Али Алкыч, турист (Турция):

У вас очень добрые люди, но языка, как правило, не знают. Зато помочь стараются все, хотя бы объяснить на пальцах или жестами. Но мы вроде понимаем.

Но ситуации бывают разные, поэтому переходим от теории к практике. Получится ли у иностранца узнать у минчан дорогу к вокзалу?

Резюмируя этот опрос – на вокзал я бы не попал. Впрочем, дальше станет ясно: отсутствие языка не значит ничего. Но об этом чуть позже.

Пока одни готовятся лишь открыть книгу под названием «Беларусь», издатель из Великобритании Марк начал изучать ее еще в 2016 году. В кармане пиджака паспорт, а в нем как минимум четыре белорусских штампа с прошлых поездок. И отмена виз, по мнению британца, лучшая реклама стране.

Марк Ахмеджанов, издатель (Великобритания):

Отмена визы на 5 дней – она, я думаю, будет эффективной. Это позволит западным туристам «распробовать», что это такое. Минск свое получит, и вы увидите весной и летом значительно больше иностранных туристов, чем было.

Но пленил выпускника Оксфорда совсем не Минск.

Марк Ахмеджанов:

Для меня поездка на день письменности в Рогачев была открытием.

Последний раз «Ольга Соломова» гуляла по Неману минувшей осенью. На теплоходе с женским именем музыка вновь заиграет лишь весной, а пока судно томится в доках под толщей снега. Нас попросили в таком неприглядном виде даму не снимать.

Но скоро Ольгу ждет make-up и встреча с иностранными ухажерами на августовском канале.

Александр Маскалевич, директор филиала Гродненского участка республиканского унитарного Днепро-Двинского предприятия водных путей «Белводпуть»:

Теплоход приводится в нормальное состояние, подкрашивается, вылизывается, скажем так, командой, чтоб блестело. И будет, естественно, ждать всех пассажиров.

И все-таки: нужен ли английский для общения с туристами? Направляемся в центр Минска. Просматриваем ассортимент сувенирной лавки, дабы усыпить бдительность продавца, и в бой. Вопрос стандартный для таких ситуаций: «Что посоветуете купить на память о Минске?»

Продать товар мне пытаются при помощи горючей смеси языка жестов и великого и могучего.

По-английски – ни слова, что все-таки создает определенный тон. Однако продавец настырен. Хотя Национальную библиотеку на магнитике и не признает. Разговор не клеится, а значит, придется раскрыть карты, чтобы наконец понять: как же торгуют с иностранцами не зная ни слова на инглише? Философское умозаключение от продавца со стажем.

Продавец:

Главное, у них желание купить, у нас – продать и понять друг друга. А если люди хотят понять – поймут.

Не имея контраргументов, наша съемочная группа собралась уезжать. Как вдруг к соседнему ларьку подошел гражданин Испании Альваро Манрике (зовите это удачей). Тут уж не отвертишься, на русском он резко не заговорит. Но указательный палец вновь оказался сильнее языковых барьеров.

В Испанию уезжают магниты и кружка, окончательно разбив иллюзию, что для торговли нужен иностранный.

Альваро Манрике (Испания):

Кружка красивая, надо брать. И вот эти три магнита я покупаю.

Ну и наконец момент, из-за которого все это затевалось, настал – Колумбы безвизовой фиесты прибывают в национальный аэропорт Минск из Китая и Италии.

Первые туристы:

Я очень хочу посетить ваши музеи, и много наслышана о вашем балете. И мне не терпится изучить эту прекрасную страну.

Очень удобно, что можно приехать без визы. Хочу посмотреть на ваши замки.