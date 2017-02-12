Стретчинг: отличный способ привести мышцы в тонус, приостановить старение и приобрести идеальную фигуру

Вы страдаете от болей в спине? Хотите иметь ровную осанку? Избавиться от неуклюжей походки и иметь гибкое стройное тело? Вам просто необходимы занятия по стретчингу.

Наталья Русецкая, преподаватель по стретчингу, хореограф:

Сгибаем правую ножку и при этом не отрываем поясницу, просто разгибаем, немного притягиваем к себе до легкого напряжения в мышцах. Сгибаем-притягиваем, сгибаем-притягиваем.

Стретчинг в переводе с английского означает растягивание. Название говорит само за себя. Это разновидность упражнений, которые направленны на растяжку мышц всего тела, на придание телу гибкости, мышцам и связкам эластичности, а суставам подвижности и пластичности. Вопреки расхожему мнению, стретчинг – это не только возможность сесть на шпагат.

Занятия стретчингом прекрасно тренируют мышцы шеи, спины, рук и всей верхней части тела. Регулярные упражнения на растяжку не дадут вашим мышцам и суставам утратить подвижность, а значит приостановят старение.

Наталья Русецкая, преподаватель по стретчингу, хореограф:

Стретчинг – это очень гармоничный вид фитнеса. Его прелесть в том, что он очень близок к естественным движениям. Например, нам всем очень приятно с утра проснуться и потянуться.

Стретчинг обязателен для профессиональных спортсменов и незаменим как отдельное направление оздоровительной и лечебной гимнастики, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Наталья Русецкая, преподаватель по стретчингу, хореограф:

Также хочу отметить такую важную компоненту для здоровья, как балансировка мышц. Что это значит? На примере строительства дома, небоскреба. Представим, что мы строим небоскреб из разных материалов. Например, одна стена из глины, другая – из резины, третья – бетона, четвертая – из железа и т.д. Вопрос: будет ли такой дом устойчивым? Устоит ли при землетрясении? Вот так и человек, который не занимается растяжкой, напоминает такой небоскреб. У него напряжение мышц распределено неравномерно.

Самое важное правило – лучше тянуться меньше, чем слишком сильно. В растягиваемых мышцах должно возникать лишь легкое напряжение. Если мышца перенапряжена, то может наступить обратный эффект. Каждую позу держим 10-30 секунд, чтобы исчезло даже легкое напряжение.

Здесь нет никаких возрастных ограничений. Напротив, людям после 40 стретчинг поможет избежать новых записей в больничной карте. Он растягивает мышцы, не давая им расти. Результат – идеальная фигура: тонкая талия и изящные изгибы тела.