Когда в Минске начнут строительство Санкт-Петербургского квартала?

Новости Беларуси. Кусочек северной российской столицы на юго-западе Минска. На улице Семашко до апреля планируют начать строительство Санкт-Петербурского квартала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Сейчас проект проходит финальную экспертизу по исправлению недочетов. Здесь возведут 9 домов. Общая площадь жилья более 60 тысяч квадратных метров.

Появятся в квартале также три паркинга и новая дорога. Территория будет закрыта для посторонних автомобилей, предусмотрено два въезда. В ответ в Санкт-Петербурге появится Минский квартал.