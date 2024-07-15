«Трамп пройдётся по Зеленскому». Могут ли выборы в США привести к миру в Украине?

Андрей Телиженко, политический аналитик, американист:

То, что у Трампа сейчас есть позиция по поводу Украины, она будет такая, какая есть. Зеленский в этой формуле не заходит. Режим Зеленского, весь мир увидел, что происходит в Украине, а за Трампом не стоят республиканцы, как раз Трамп стоит за республиканцами. У республиканцев есть MAGA, это те, которые Make America Great Again. Это две разные партии. Одна партия республиканцев хочет продолжения войны и кровопролития, а другая часть хочет прекратить это все, потому что понимает, что это приведет к Третьей мировой войне, эскалация конфликта приведет к ядерной войне, которая уничтожит все человечество. Люди хотят жить, у людей есть деньги, они хотят развивать свою экономику внутреннюю, там проблемы есть в Америке. На это акцентирует Трамп. А по Байдену он потом пройдется, и по Зеленскому пройдется. И будет правда вскрыта, что же происходило в Украине за администрацией Байдена. Я на это очень надеюсь. И мы увидим мир между Украиной, Россией, адекватное правительство в Украине, которое откажется от НАТО, будет двигаться в страны СНГ. Будет развитие экономики и человечества.

Может ли Европа пойти на компромисс и прекратить поддерживать конфликты – подробности здесь.