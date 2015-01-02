Традиции по духовному возрождению продолжает молодежь: 21-летний гомельчанин возглавляет сразу несколько областных и одну городскую общественную организацию

Новости Беларуси. Традиции по духовному возрождению продолжает молодежь. Удивительный парень живёт в Гомеле. В свой 21 год простой помощник машиниста возглавляет сразу несколько областных и одну городскую общественную организацию. Всё свободное время парень безвозмездно дарит людям. Про таких говорят, что волонтерство у него в крови. И без сомнения, он станет примером для многих в наступившем Году Молодежи.

Когда именно пришло желание помогать людям, Артём не припомнит. Но уже в 16 лет он вполне осознанно учил сверстников презентовать себя работодателям и реализовывать социальные проекты.

Артём Карпенко, волонтёр:

Это всё должно исходить от души. И те волонтеры, с которыми я общаюсь, они именно такие. Это такое внутреннее желание.

Это самое внутреннее желание и активная жизненная позиция привели к тому, что 21-летнего Артёма знают по всей Гомельской области. Он возглавляет региональный совет волонтёров, руководит областной пионерской организацией и молодёжным Советом при Гомельском горисполкоме. И всё это помощник машиниста успевает в свободное от работы время.

В сегодняшнем мире, когда средний возраст топ-менеджера около тридцати лет, важно уметь услышать новые идеи — и именно в этом Артём, как руководитель, видит ключ к успеху всего общества.

Артём Карпенко волонтёр:

Важно слышать, что хочет молодёжь. Их идеи. Зачастую в их идеях зарождаются хорошие экономические проекты, социальные. Важно, чтобы эти проекты находили точку своей реализации.

От объявленного Годом Молодёжи 2015 Артём ждёт многого. Но как обычно, главное в его жизни — это люди.

Артём Карпенко волонтёр:

В 2015 мне бы хотелось встретить еще больше активных, творческих, позитивных людей, единомышленников, которые бы тоже активно занимались какой-то общественной деятельностью, делали то, что им нравилось, но ни в коем случае не сидели дома.

Кстати, сам Артём на достигнутом останавливаться не собирается. Своё будущее связывает с руководящей работой и азы управления уже второй год заочно постигает в Академии при Президенте Республики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.