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«Торжественное возложение цветов». В последние звонки включат мероприятия, посвящённые Году исторической памяти

24 мая 2022 07:13
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Новости Беларуси. Последние звонки в школах Беларуси прозвучат 30 мая. А выпускные вечера пройдут 10 июня. Так что на подготовку к празднику времени будет достаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Торжественное возложение цветов». В последние звонки включат мероприятия, посвящённые Году исторической памяти-1

В разных школах уже сформировались свои традиции прощания со школьной скамьей. Но в 2022 году их объединит единая тема – в программу включат мероприятия, посвященные Году исторической памяти. Главный, республиканский «Последний звонок» дадут в Молодечно. На нем 27 и 28 мая лучшие учащиеся 11 классов всех школ страны, а также их учителя получат заслуженные награды.  

«Торжественное возложение цветов». В последние звонки включат мероприятия, посвящённые Году исторической памяти-4

Лариса Емельянчик, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:  
Торжественное возложение цветов, шествие праздничное по городу Молодечно и торжественная церемония награждения лучших выпускников страны, победителей международных олимпиад, конкурсов, республиканских турниров, спортивных соревнований.  

«Торжественное возложение цветов». В последние звонки включат мероприятия, посвящённые Году исторической памяти-7

Что касается выпускных испытаний, они пройдут с 1 по 9 июня. Перечень предметов, по которым учащиеся сдают экзамены, а также формы их проведения в 2022 году не изменились.  

# Последний звонок # общество # Лариса Емельянчик # Фотофакт

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