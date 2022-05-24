«Торжественное возложение цветов». В последние звонки включат мероприятия, посвящённые Году исторической памяти

Новости Беларуси. Последние звонки в школах Беларуси прозвучат 30 мая. А выпускные вечера пройдут 10 июня. Так что на подготовку к празднику времени будет достаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разных школах уже сформировались свои традиции прощания со школьной скамьей. Но в 2022 году их объединит единая тема – в программу включат мероприятия, посвященные Году исторической памяти. Главный, республиканский «Последний звонок» дадут в Молодечно. На нем 27 и 28 мая лучшие учащиеся 11 классов всех школ страны, а также их учителя получат заслуженные награды.

Лариса Емельянчик, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:

Торжественное возложение цветов, шествие праздничное по городу Молодечно и торжественная церемония награждения лучших выпускников страны, победителей международных олимпиад, конкурсов, республиканских турниров, спортивных соревнований.