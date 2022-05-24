«Наша молодёжь талантлива, великолепна». В Беларуси подвели итоги конкурса «100 шагов к профессии прокурора»
Новости Беларуси. В преддверии столетнего юбилея Генеральная прокуратура Беларуси не только подводит итоги многолетней деятельности, но и уделяет пристальное внимание подрастающей смене будущих профессионалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди сотен ребят со всей страны, которые решили в будущем связать свою деятельность с прокуратурой, в ведомстве определили лучших. Это победители и лауреаты творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора», которые поразили жюри не только глубиной знаний правовых актов, оригинальностью идей представленных работ, но и не оставили без внимания исторический аспект.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
В Год исторической памяти ребята тщательно изучили материалы расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Я уверен, что наша молодежь талантлива, великолепна и наше будущее в надежных руках. Я уверен, что многие из сидящих в этом зале уже сделали первые шаги к службе на прокурорских должностях.
На творческий конкурс было представлено более 1 200 работ, которые оценивались по трем номинациям: «Лучший плакат», «Эссе» и «Лучшее видео». В последней победу одержал коллектив Академии управления при Президенте. Ребята получили дипломы и памятные сувениры из рук главы ведомства.