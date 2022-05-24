«Наша молодёжь талантлива, великолепна». В Беларуси подвели итоги конкурса «100 шагов к профессии прокурора»

Новости Беларуси. В преддверии столетнего юбилея Генеральная прокуратура Беларуси не только подводит итоги многолетней деятельности, но и уделяет пристальное внимание подрастающей смене будущих профессионалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди сотен ребят со всей страны, которые решили в будущем связать свою деятельность с прокуратурой, в ведомстве определили лучших. Это победители и лауреаты творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора», которые поразили жюри не только глубиной знаний правовых актов, оригинальностью идей представленных работ, но и не оставили без внимания исторический аспект.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

В Год исторической памяти ребята тщательно изучили материалы расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Я уверен, что наша молодежь талантлива, великолепна и наше будущее в надежных руках. Я уверен, что многие из сидящих в этом зале уже сделали первые шаги к службе на прокурорских должностях.