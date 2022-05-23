Георгий Гриц: «Путин наконец-то заговорил языком Лукашенко»

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Поговорят. Сегодня это такой совет старейшин, но я не согласен с коллегой, что надо менять.
Алена Сырова, СТВ:
Сегодняшняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – совет старейшин перед саммитом? Или речь идет о пятничной встрече?
Георгий Гриц:
Я имею в виду ОДКБ и ЕАЭС. Сегодня как раз прагматично все было. Сегодня, если посмотреть эволюцию, мы фактически движемся в формате дорожных карт. Другое дело, что первый квартал приоритетом не был, мне кажется, но именно сегодняшняя повестка, как Владимир Ильич Ленин, о чем так долго говорили большевики, свершилась. О чем говорили? Он говорил о революции, а в данном случае Владимир Путин наконец-то заговорил языком Лукашенко, что производство является основанием, базисом. Путин сказал, что все будут думать, что мы будем говорить об энергоресурсах, – нет, мы будем говорить о промышленной политике. Отвечу на ваш вопрос только лишь примером. Если мы действительно покажем эффективность, покажем восстановление и безопасность, экономическую, военную, политическую и информационную, от «ценностей» коллективного Запада, то тогда, возможно, они к нам потянутся.
Алена Сырова:
А мы разве не показали?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Мы показали, когда Киргизия вернулась. Хоть вы и говорите, поддержат ли они, – у них выхода нет. Почему нет выхода? У них золото заканчивается в 2024 году. Это уже международно признанно. Им нечем будет кормить, и поэтому выхода не будет. Им нужно будет развивать производство, чем-то занимать население, и никуда они от этого не денутся. Нам, конечно, они выгодны. Когда я была в Киргизии (в Бишкеке), на каждом углу наши магазины. Так приятно. Все есть: и «Белита», и «Пинскдрев», и холодильники наши.
Кирилл Казаков, СТВ:
Для нас же это плюс.
Ирина Новикова:
Конечно. Это рынок, поэтому. Чем больше республик войдет в наш экономический союз. Для нас прежде всего важен рынок.
Георгий Гриц:
Тут очень важна экономическая экспансия – то, что делал Запад по отношению к Беларуси, России и Украине. Если мы начнем создавать свои производства: «Амкодор», бобруйский «Реммаш», тракторный завод. Кстати, Министерство промышленности очень активно идет в среднем в республике. Когда мы сформируем свое лобби, тогда они фактически станут нашими.
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