Георгий Гриц: «Путин наконец-то заговорил языком Лукашенко»

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу « По существу ».

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Поговорят. Сегодня это такой совет старейшин, но я не согласен с коллегой, что надо менять.

Алена Сырова, СТВ:

Сегодняшняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – совет старейшин перед саммитом? Или речь идет о пятничной встрече?

Георгий Гриц:

Я имею в виду ОДКБ и ЕАЭС. Сегодня как раз прагматично все было. Сегодня, если посмотреть эволюцию, мы фактически движемся в формате дорожных карт. Другое дело, что первый квартал приоритетом не был, мне кажется, но именно сегодняшняя повестка, как Владимир Ильич Ленин, о чем так долго говорили большевики, свершилась. О чем говорили? Он говорил о революции, а в данном случае Владимир Путин наконец-то заговорил языком Лукашенко, что производство является основанием, базисом. Путин сказал, что все будут думать, что мы будем говорить об энергоресурсах, – нет, мы будем говорить о промышленной политике. Отвечу на ваш вопрос только лишь примером. Если мы действительно покажем эффективность, покажем восстановление и безопасность, экономическую, военную, политическую и информационную, от «ценностей» коллективного Запада, то тогда, возможно, они к нам потянутся.

Алена Сырова:

А мы разве не показали?