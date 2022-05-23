Могут ли какие-то страны присоединиться к ЕАЭС? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

У вас есть такие идеи, чтобы вывести, экспортировать не продукцию, а производство?

Максим Малащицкий, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Частично па части швейного производства, но я бы не сказал, что прям вывести, потому что производство все-таки дислоцируется в Республике Беларусь.