Могут ли какие-то страны присоединиться к ЕАЭС? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
У вас есть такие идеи, чтобы вывести, экспортировать не продукцию, а производство?
Максим Малащицкий, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Частично па части швейного производства, но я бы не сказал, что прям вывести, потому что производство все-таки дислоцируется в Республике Беларусь.
Кирилл Казаков:
Знаете, как покупаете одежду известного бренда, а там – Бангладеш, Пакистан.
Максим Малащицкий:
Существуют варианты коллаборации. Если мы идем от сырья, то вариант полной коллаборации – это сырье-одежда.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
То есть добавленная стоимость. Конечный продукт всегда более дорогой, чем сырье.
Кирилл Казаков:
Можно ли в ближайшем будущем ждать расширения ЕАЭС? И за счет кого, если это произойдет?
Георгий Гриц:
Я бы сказал, что скорее нет, чем да. У нас пока есть потенциал пяти стран, и он не использован.
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
В новом режиме свободной торговли многие страны хотят присоединиться к ЕАЭС. Это и Египет, и Сирия, и Вьетнам, и тот же Израиль.
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