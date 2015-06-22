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Торжественное перезахоронение солдат Великой Отечественной войны состоялось в Минском районе

22 июня 2015 14:05
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Новости Беларуси. В Минском районе на территории центра повышения квалификации специалистов Департамента охраны перезахоронили останки семи солдат Красной Армии, погибших в 1941 году. В храме Георгия Победоносца прошла литургия и панихида по погибшим воинах. Ветераны, сотрудники и курсанты центра отдали дань уважения тем, благодаря кому стало возможным мирное небо над Беларусью.

Останки воинов были найдены в Минском районе во время поисковых работ воинским формированием 52-го отдельного специализированного батальона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит

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