Рассвет 22 июня жители Бреста вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом встретили в Брестской крепости

Новости Беларуси. Глава Русской Православной церкви отслужил заупокойный молебен по погибшим красноармейцам в Никольском гарнизонном храме. А ровно в 4 утра начался митинг-реквием. После звенящую предрассветную тишину разорвали звуки бомб и снарядов.

Ровно 74 года назад, на рассвете 22 июня, войска фашистской Германии перешли границу Советского Союза, нарушив договор о ненападении. События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций.

В той войне, которая длилась 1418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя. А первым удар неприятеля принял на себя гарнизон Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа».

И сегодня по окончанию памятных мероприятий Глава Русской Православной церкви вылетел в Москву. Таким образом трехдневный визит Патриарха Кирилла в Беларусь завершился, сообщили в программе Новости «24 часа».