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Рассвет 22 июня жители Бреста вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом встретили в Брестской крепости

22 июня 2015 10:34
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Новости Беларуси. Глава Русской Православной церкви отслужил заупокойный молебен по погибшим красноармейцам в Никольском гарнизонном храме. А ровно в 4 утра начался митинг-реквием. После звенящую предрассветную тишину разорвали звуки бомб и снарядов.  

Ровно 74 года назад, на рассвете 22 июня, войска фашистской Германии перешли границу Советского Союза, нарушив договор о ненападении. События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций.

В той войне, которая длилась 1418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя. А первым удар неприятеля принял на себя гарнизон Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа».   

И сегодня по окончанию памятных мероприятий Глава Русской Православной церкви вылетел в Москву. Таким образом трехдневный визит Патриарха Кирилла в Беларусь завершился, сообщили в программе Новости «24 часа».   

# общество # Беларусь помнит # Патриарх Кирилл

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