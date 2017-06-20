Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске
Новости Беларуси. В Беларуси появился памятник воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса. Именно эти бойцы одними из первых дали бой фашистским захватчикам в июне 41-го, а также на протяжении всей войны участвовали в самых опасных и критических сражениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония открытия мемориала состоялась 19 июня на территории военного городка в Колодищах.
Уже после Великой Победы легендарный десантный полк был награжден орденом Суворова III степени. На церемонии награда была передана на хранение командованию сил специальных операций Вооруженных Сил нашей страны.