Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси появился памятник воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса. Именно эти бойцы одними из первых дали бой фашистским захватчикам в июне 41-го, а также на протяжении всей войны участвовали в самых опасных и критических сражениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.