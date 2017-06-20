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Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске

20 июня 2017 06:14
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Новости Беларуси. В Беларуси появился памятник воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса. Именно эти бойцы одними из первых дали бой фашистским захватчикам в июне 41-го, а также на протяжении всей войны участвовали в самых опасных и критических сражениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске-1

Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске-3

Торжественная церемония открытия мемориала состоялась 19 июня на территории военного городка в Колодищах.

Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске-6

Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске-8

Уже после Великой Победы легендарный десантный полк был награжден орденом Суворова III степени. На церемонии награда была передана на хранение командованию сил специальных операций Вооруженных Сил нашей страны.

Торжественная церемония открытия памятника воинам 214-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в Минске-11

# общество # Памятники Минска # Фотофакт

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