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«Топил за госпереворот». Азарёнок и Лазуткин о концерте известного артиста в Беларуси

13 мая 2022 20:49
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Будет ли война? Уже несколько недель этот вопрос висит в воздухе. Наш Президент делает все, чтобы защитить белорусский народ от этой опасности. Войска тренируются, «оборонка» работает на полную. Кто поджигает регион и как не дать разгореться общеевропейскому пожару? Об этом говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую».

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы видим, что всерьез изменился госаппарат, это «упираться и работать». То есть люди понимают, что от каждого из них, от их действия зависит очень многое, то есть будет ли у нас мир в стране. К сожалению, особенно в некоторых местах, связанных с культурой, с идеологией все-таки мы видим, что проскальзывают некие нитки то ли халатности, то ли прямого вредительства.

Мы всеми патриотическими Telegram-каналами поднимаем очень острый вопрос участия некоего рэпера, которого не хочется называть, в концерте на «Минск-Арене», когда он топил за госпереворот, за БЧБ и так далее. Людям, которым не все равно на свою страну, им не наплевать, они и дальше будут об этом говорить и тормозить тех, от кого зависят эти решения. Тем не менее «Упираться и работать» – новая формула от Президента.

«Топил за госпереворот». Азарёнок и Лазуткин о концерте известного артиста в Беларуси-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Кстати, рэпер российский. Вопрос: а что он в России транслирует на свою российскую аудиторию? Потому что к нам он приедет и уедет, а русским с ним жить. И это большой вопрос.

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# Концерт в Минске # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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