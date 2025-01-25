Толвиньски: пропаганда в Европе прогнозировала совсем другую обстановку на выборах в Беларуси

Независимый международный наблюдатель из Польши оценил ход избирательной кампании в Беларуси. «Выборы проходят в прекрасной и спокойной атмосфере», – считает Кшиштоф Толвиньски.

Он также отметил, что «в Европе пропаганда прогнозировала совсем другую обстановку», а западные политики утверждали, что повторяются события 2020-го. «Однако, как мы видим, ничего этого не случилось. Белорусы заинтересованы в будущем страны. Мы видим высокую активность избирателей и особую ответственность. Атмосфера на участках, и правда, очень спокойная», – рассказал польский политик.