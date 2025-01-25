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Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января

25 января 2025 15:12
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января-2

Сохранится не по сезону теплая погода, а погодные условия в Беларуси будут носить неустойчивый характер. Под преобладающим влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, распространяющихся с юго-запада Европы, время от времени будут идти осадки. Дождь, иногда с мокрым снегом различной интенсивности. В отдельных районах не обойдется без тумана.

В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые гололедные явления. Температурный фон ожидается на 4-7 градусов выше климатической нормы. По ночам прогнозируется от -4 до +4, днем от +2 до +10.

Подробный прогноз погоды по областям:

Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января-4
Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января-5
Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января-6
Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января-7
Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января-8
Тёплая погода в Беларуси сохранится – прогноз на конец января-9
# Погода в Беларуси

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