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В Беларуси завершились досрочное голосование и предвыборная агитация

25 января 2025 16:51
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25 января вместе с досрочным голосованием завершается один из самых ярких и интересных этапов электоральной гонки – предвыборная агитация. Жалоб о нарушении кандидатами и их доверенными лицами законодательства в период агитации не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершились досрочное голосование и предвыборная агитация-2

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в ходе первой пресс-конференции в Инфоцентре ЦИК во Дворце Республики. По его оценкам, кампания проходит в спокойной обстановке в соответствии с предусмотренными законом сроками. Участки для голосования оборудованы всем необходимым, территориальные комиссии работают в штатном режиме и полностью готовы к основному дню голосования.

В Беларуси завершились досрочное голосование и предвыборная агитация-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Достаточно широкое наблюдение как национальных, так и международных наблюдателей. Все это создает прозрачность, транспарентность процесса наблюдения. Международные наблюдатели не дадут соврать. С кем я встречался, я всем говорил, что вы вольны посещать любую комиссию, любой участок, встречаться с любыми государственными органами и задавать любые интересующие вас вопросы. 

Пресс-конференция прошла в формате открытого микрофона. Помимо вопросов от прессы, звучали и слова поддержки белорусскому народу в выступлениях представителей зарубежных СМИ и международных наблюдателей. Они осудили резолюцию Европарламента о непризнании результатов выборов и подчеркнули высокий уровень их организации.

# Выборы в Беларуси # Игорь Карпенко

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