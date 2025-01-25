В Беларуси завершились досрочное голосование и предвыборная агитация

25 января вместе с досрочным голосованием завершается один из самых ярких и интересных этапов электоральной гонки – предвыборная агитация. Жалоб о нарушении кандидатами и их доверенными лицами законодательства в период агитации не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в ходе первой пресс-конференции в Инфоцентре ЦИК во Дворце Республики. По его оценкам, кампания проходит в спокойной обстановке в соответствии с предусмотренными законом сроками. Участки для голосования оборудованы всем необходимым, территориальные комиссии работают в штатном режиме и полностью готовы к основному дню голосования.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Достаточно широкое наблюдение как национальных, так и международных наблюдателей. Все это создает прозрачность, транспарентность процесса наблюдения. Международные наблюдатели не дадут соврать. С кем я встречался, я всем говорил, что вы вольны посещать любую комиссию, любой участок, встречаться с любыми государственными органами и задавать любые интересующие вас вопросы.

Пресс-конференция прошла в формате открытого микрофона. Помимо вопросов от прессы, звучали и слова поддержки белорусскому народу в выступлениях представителей зарубежных СМИ и международных наблюдателей. Они осудили резолюцию Европарламента о непризнании результатов выборов и подчеркнули высокий уровень их организации.