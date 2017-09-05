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Результат впечатляет прохожих: новое граффити появилось на улице Маяковского

05 сентября 2017 20:04
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Новости Беларуси. От Минска древнего до современного. Необычную поздравительную открытку ко Дню города подготовила молодёжь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

Результат впечатляет прохожих: новое граффити появилось на улице Маяковского-1

Новое граффити появилось на улице Маяковского. В качестве мольберта использовали стены хладокомбината по пути к Червенскому рынку. На всё про всё понадобилось несколько дней работы и сотни баллончиков с краской. Результат впечатляет прохожих. Особенно, в дождливую погоду.  

# общество # Граффити # Фотофакт

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