Результат впечатляет прохожих: новое граффити появилось на улице Маяковского

Новости Беларуси. От Минска древнего до современного. Необычную поздравительную открытку ко Дню города подготовила молодёжь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новое граффити появилось на улице Маяковского. В качестве мольберта использовали стены хладокомбината по пути к Червенскому рынку. На всё про всё понадобилось несколько дней работы и сотни баллончиков с краской. Результат впечатляет прохожих. Особенно, в дождливую погоду.