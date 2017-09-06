Прямой эфир

В Беларуси к практическому экзамену для мотоциклистов добавят три упражнения

06 сентября 2017 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси планируют усложнить практический экзамен для мотоциклистов. Сейчас, чтобы получить водительские права категории А, нужно выполнить три элемента: движение по прямой с переключением передач, «габаритную восьмерку» и «колейную доску», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси к практическому экзамену для мотоциклистов добавят три упражнения-1

Однако опытные байкеры отмечают, что эти задания слишком легкие, и начинающие мотоциклисты оказываются не готовы к вождению в реальных условиях. Новые правила вступят в силу через 6 месяцев с момента опубликования. За это время будут подготовлены площадки для сдачи экзамена, а также детально проработаны дополнительные элементы. Всего их три.

Специалисты считают, что упражнения помогут подготовить мотоциклистов к маневрам в потоке.

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты

Другие новости рубрики

Все новости
Результат впечатляет прохожих: новое граффити появилось на улице Маяковского
05 сентября 2017 20:04

Результат впечатляет прохожих: новое граффити появилось на улице Маяковского

Обновлённый стадион открыли на проспекте Рокоссовского
05 сентября 2017 19:51

Обновлённый стадион открыли на проспекте Рокоссовского

В Минске горячую воду больше отключать не будут
05 сентября 2017 19:45

В Минске горячую воду больше отключать не будут