6 сентября в Зельвене, Высоком и администрации Московского района Минска пройдут выездные приемные

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента вновь проведут встречи с жителями регионов. 6 сентября они пройдут в Высоковском горисполкоме, Зельвенском райисполкоме и администрации московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие выездные приемы позволяют узнать и разобраться в проблемах, которые беспокоят граждан, а кроме того осуществить мониторинг ситуации на местах.

Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и по телефону администрации Московского района столицы.