«Только дым и звуки: полетело всё на свете»: очевидец о крушении самолёта, найденного в Берёзовском районе

На Брестчине, в Берёзовском районе поисковики обнаружили фрагменты самолета ДБ-3. Для того, чтобы поднять их на поверхность, поисковикам пришлось вырыть котлован в лесу, в болотистой местности.

Во время раскопок из грунта достали авиапулемет, часть парашюта, фрагменты двигателя и обшивки.

Примечательно, что именно в эти дни Берёзовский район отмечает очередную годовщину освобождения от фашистских захватчиков. И эта находка подтверждает: никто и ничто не забыто. О военных подвигах сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, какие жаркие бои развернулись в небе над Березой в июне 1941, Зиновий Калистратович помнит в мельчайших подробностях. Разгар воздушных сражений пришелся уже на третий день войны. На глазах у тогда 12-летнего парнишки произошло и это крушение.

Зиновий Велентейчик, житель деревни Оницевичи:

По нём стреляли, и два летчика выпрыгнули с его. И всё. И самолет полетел дальше. Отлетел он немного туда, у лес, и пошел нурца в землю. И взорвался. И только дым и звуки: полетело всё на свете.

Личности членов экипажа – ни тех, кто покинул самолет, ни того, кто погиб – не известны до сих пор. К слову, против немецких истребителей у советского ДБ-3 не было ни единого шанса.

И это не первый случай, когда наши крылатые машины выступали для врага фактически живой мишенью. Потери в авиации, особенно бомбардировочной, за первые дни войны были такими огромными, что Сталин специальным приказом вскоре запретил дневные вылеты тяжёлых самолетов.

Евгений Селеня, писатель:

Не ошибки, а беда, наверное, наша. Бомбардировочная авиация, бомбардировщики, вылетали без прикрытия истребителей. Ни одного истребителя не было.

Попытки докопаться до самолета, а заодно и до информации о нём, предпринимались не раз. Но уж очень глубоко лежала машина. В ходе полноценных раскопок с помощью техники поисковикам удалось извлечь из земли и бортовой пулемет, и десятки фрагментов*. В том числе и с номером двигателя.

*Клапан двигателя, коромысло, храповик винта.

Владимир Касьянов, организатор поисковых работ:

Работы было много в течение целого светового дня. Потому что за истечением такого времени, естественно, память поистерла точное место падения самолета.

Поисковые работы на Берёзовщине продолжаются. След, который оставила здесь война, ощутим и спустя 75 лет.

Григорий Чиж, председатель Берёзовского районного Совета депутатов:

На сегодняшний день ещё примерно известно о девяти местах падения самолетов. Поэтому работа предстоит еще немалая.

По номеру на двигателе поднятого на поверхность ДБ-3 ещё есть шанс установить личности членов экипажа. Их фамилии уже ищут в российских архивах.