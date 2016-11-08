Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 6 ноября: День Октябрьской революции

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси отмечают День Октябрьской революции. Он является общереспубликанским праздничным днём. Цепляются ли таким образом белорусы за своё прошлое, за Советский Союз? Или это менталитет народа, уникальная особенность и нужно гордиться тем, что на белорусской земле уживаются не только разные народы и разные религии, но и разные идеологии? Ответы на эти вопросы искали в рамках ток-шоу «Что происходит».
Гости в студии:
Сергей Гайдукевич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»
Георгий Атаманов, секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе
Вадим Лакиза, заместитель директора Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент
Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор
Вадим Боровик, политолог