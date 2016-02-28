Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 28 февраля: за что и сколько пришлось доплатить белорусам согласно новым «жировкам»

Так устроен человек, что в первую очередь, безусловно, думает о том, что касается его дома. Даже самые глобальные политические события уходят на второй план по сравнению с вопросами, касающимися оплаты за жилье. И так уж получилось, что белорусы на прошедшей неделе больше всего обсуждали так называемые жировки. Увидели, как увеличилась стоимость оплаты за тепло, электричество, появились какие-то новые строчки. Накал обсуждений набрал такую силу, что вмешался даже Президент. И его резкие высказывания очень многие слышали.

Более того, последствия не заставили себя ждать — уже в прессе есть информация о том, что возбуждены уголовные дела в отношении тех чиновников, которые завысили тарифы или указали те услуги, которые, в общем-то, и не должны были оплачивать граждане.

Почему мы раньше не платили таких денег? Почему должны платить сейчас? И вообще, за что нам придется расплачиваться? Об этом говорили в программе «Что происходит» на РТР-Беларусь.

Гости в студии:

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь;

Виталий Смирнов, генеральный директор Государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»;

Леонид Фридкин, главный редактор экономической газеты;

Геннадий Каленов, исполнительный директор международной ассоциации менеджмента недвижимости;

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости;

Александр Лученок, заведующий отделом макроэкономического регулирования Института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор

и другие.