Оплата коммунальных услуг: из чего складывается сумма «жировки» и как ее посчитать самому?

Новости Беларуси. Последний зимний уик-энд – все в ожидании первого весеннего дня. Именно он должен дать ответы на бесконечные вопросы, которые висят в воздухе вот уже пару недель. Сколько будем платить за коммуналку, изменятся ли январские цифры в жировках и как застраховать себя от ошибок ЖЭСов?

Большой резонанс тема получила в понедельник. Во время совещания с правительством Президент раскритиковал положение дел с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, а также потребовал к 1 марта представить чёткий и прозрачный график расчёта цен.

К концу недели глава комитета госконтроля заявил, что ко вторнику ряд тарифов на коммуналку будет «пересчитан в сторону уменьшения», а департамент финансовых расследований обнародовал детали 17 уголовных дел за необоснованно завышенный вес жировок. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ обобщила самую обсуждаемую информацию недели.

Покажи мне свою «жировку» и я удивлю тебя своей – в последнее время это, пожалуй, одно из самых популярных развлечений белорусов. Январские «расценки бытия» многих удивили и озадачили.

Жильцы этой многоэтажки, что бы выяснить, как считали тарифы по-новому, совершили личный «крестовый поход». Прошли от ЖЭУ до ЖРЭУ. Квартплата в их доме выросла сразу в два, а то и в три раза. Основные расходы – на отопление.

Даже при увеличении стоимости услуг на 20% сумма получилась астрономической. «Ошибочка» вышла с процентами, которые должны возмещать потребители. Судя по цифрам, сегодня жильцы оплачивают 152% стоимости коммунальных услуг.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Это в единичных случаях произошел такой сбой. Это несовершенство методики расчета. Поправят нам из Министерства, чтобы она была более прозрачная, понятная. Это произошло по тем квартирам, в которых никто не прописан.

При ближайшем рассмотрении выяснилось: кроме ошибок по незнанию, от которых никто не застрахован, возникают ситуации, оценку которым может дать только Уголовный кодекс.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Выявлены многочисленные факты нарушений законодательства. Они связаны с необоснованным завышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги с дальнейшим предъявление гражданам Республики Беларусь завышенных сумм на их оплату. В настоящее время органами финансовых расследований по данным фактам возбуждено 17 уголовных дел.

Так, в Бресте в пострадавших сразу несколько сотен тысяч человек — практически все жители многоэтажек. Местные «чиновники от ЖКХ» за техническое обслуживание лифта и электроэнергию посчитали, как и положено, по новым тарифам. А затем еще раз — по старым. И оба расчета внесли в «жировки». В итоге, коллективно брестчане переплатили 900 миллионов рублей. Конечно, в расчете на одного цифра копеечная и по карману не бьет, но в данном случае, как, говорится, за державу обидно.

Тамара Чупрета:

Если в прошлом году мы за лифт платили 2 тысячи 700 рублей в месяц согласно «жировке», то в этом году уже 25 тысяч 300. Почему? Что изменилось? Это чистое воровство, что еще скажешь? Я думаю, это не государство, а работники конкретного жилищно-коммунального хозяйства.

О странностях ценообразования на неделе говорили на самом высоком уровне. Прозрачность и понятность расчетов – основное требование главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К 1 марта вы должны вместе с Косинцом и Кобяковым положить мне расчет тарифов ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг). Вывозка мусора сколько стоит, освещение, лифт, уборка, тепловая энергия, теплая вода, холодная вода, газ, электроэнергия. Все подсчитать и положить мне эти тарифы. Вы мне по факту представили, а теперь вы еще раз пересчитайте.

Резонансная тема на личном контроле Президента. Поэтому на неделе к теме тарифов глава государства возвращался не раз. 23 февраля Александр Лукашенко говорил о жилищно-коммунальных услугах с представителем дипломатического корпуса. В разговоре с российским послом глава государства отреагировал на некоторые инсинуации в средствах массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты вот как губернатор бывший знаешь, как это считали. Коммунхозы дали свою цифру, мы прописали, будь здоров! Компенсация с бюджета идет. Чем больше напишут, тем больше прокомпенсируют. Я дал задание чиновникам подсчитать точно, сфотографировать. Что оказалось? Что население в два раза больше платит денег, не 40% покрытия оказалось, а 80% население платит. При наших-то тарифах. Ввели жесткие тарифы. Что они начали делать? Они начали уводить, мудрить, чтобы эти объемы получить, в том числе из бюджета. Они начали вводить некие показатели. Допустим, раньше вывоз твердых бытовых отходов, а сейчас – их переработка. Население должно платить. Переработка – это выгодная вещь. У нас очереди стоят, чтобы перерабатывать. За что ж платить? И так далее. Это значит, занимаются приписками, чтобы украсть деньги из бюджета легальным путем. А у нас и у вас статья за это.

Пересчитать тарифы в сторону уменьшения пообещали уже к 1 марта. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов.

По поручению главы государства под руководство Комитета госконтроля с участием правительства и Администрации Президента создана специальная рабочая группа.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы сейчас вырабатываем дальнейшие решения, чтобы снизить нагрузку, повысить эффективность и сделать более прозрачную тарифную политику жилищно-коммунального хозяйства. Где-то на местах есть перекосы, о чем говорил глава государства. Сейчас они будут контролирующими органами исключаться.

Чтобы кровные бесконтрольно не утекали из кошелька, стоит вспомнить школьный курс математики и еще раз пересчитать «жировку» буквально по пунктам.

Юлия Бешанова, СТВ:

Каждый случай, конечно, индивидуален, поэтому попробуем выстроить логическую цепочку в целом. Как пример возьмем стандартную двушку, в которой прописаны три человека. Итак, почему же новые тарифы прибавляют вес «жировке»?

Начнем, пожалуй, с пункта №1. Техническое обслуживание. Сейчас оно стоит 995 рублей за квадратный метр. Но если в квартире никто не прописан, сумма увеличивается вдвое – 2 100 рублей за квадратный метр.

Уборка подъездов будет теперь зависеть от площади лестничных клеток и того, есть ли в подъезде мусоропровод. И того – от 15 до 24 тысяч.

Строчку «пользование лифтом» с января разделили на две. Плата за техобслуживание будет считаться исходя из площади квартиры – 617 рублей за квадратный метр. А вот энергию, которая нужна для работы подъемника, жильцы будут оплачивать в зависимости от того, сколько человек зарегистрировано в квартире – 6 тысяч 800 рублей за одного. Логика простая: чем больше зарегистрированных, тем больше должны платить.

Наконец, к новой строчке – «освещение подъездов». Плата за свет теперь будет зависеть от площади квартиры. Теоретически, подъезд – общая собственность жильцов. И чем больше квартира, тем больше надо платить за помещение общего пользования – 200 рублей за метр квадратный жилой площади.

И того, у жильцов 2-комнатной квартиры в 48 квадратных метров к сумме жировки должна была добавиться 131 тысяча 300 рублей. Но это кроме подорожавших тарифов.

Самая прожорливая строчка в извещении теперь вода – канализация. Плюс с нового года на 33% повышен тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Сергей Нехай, директор КУП «Единый расчетно-справочный центр Минска»:

Для тех граждан, которые оплату производят по экономически обоснованным тарифам, практически в 2 раза тариф был увеличен. И еще, учитывая то, что погодные условия января были гораздо ниже, чем в декабре. Если в декабре в 3-комнатной квартире оплата была в пределах 124 тысяч, то уже за январь пришлось плачивать 242 тысячи.

Даже при всей тяжести новых белорусских «жировок» оплата коммуналки съедает не более 6,5% процентов семейного бюджета. Сумма несравнимо меньше, чем в любой другой стране.

Екатерина и Эдвин живет в Голландии. На коммунальных платежах стараются экономить. В итоге, коммуналка – 30% семейного бюджета.

Эдвин, житель Голландии:

За вывоз мусора и канализацию мы платим примерно 800 евро в год с человека. Плюс вода – 15 евро в месяц. За электроэнергию мы платим каждый месяц примерно 125, 5 евро. В конце года это все подсчитывается по счетчикам, и мы оплачиваем разницу.

А это уже пример рационального использования средств отечественного образца. Котельная Брестской областной больницы. На модернизацию объекта выделили 16 миллиардов рублей — уложились ровно в половину. Плюс нашли способ значительно снизить затраты на электроэнергию. Новые котлы, кстати местного производства, установили собственными усилиями.

Пётр Браницкий, начальник участка №2 Брестского котельного хозяйства:

Это дало экономию в электроэнергии в 2 раза и в экономии газа на каждую Гкал мы экономим как минимум 3 килограмма условного топлива. В денежном выражении получилось 400 миллионов в год.

И все же, многие вопросы о тарифах до сих пор висят в воздухе. Впрочем, дать подробные ответы на них все же придется. Дату определил глава государства – 1 марта. К этому дню Александру Лукашенко должны быть представлены детальные расчеты по каждому пункту жилищно-коммунальных услуг. Поэтому к разговору об избыточном весе «жировок» придется вернуться в скором времени.