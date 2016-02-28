Стреляла из Калашникова и отведала настоящей армейской каши: корреспондент СТВ на один день стала солдатом

Новости Беларуси. Герои следующего сюжета «Недели» на СТВ еще только мечтают стать генералами, но запах пороха знают хорошо. Знаменитые не только в Беларуси Печи. Попасть сюда некогда стремились со всего Советского Союза. В самый мужской день в году наш корреспондент Яна Шипко отправилась в армию, чтобы примерить на хрупкие плечи нелегкий труд защитника Отечества.

Один день в стиле милитари начинается с облачения в камуфляж. В современной армии уже ни портянок, ни требования успеть одеться за 45 секунд, пока горит спичка. Среднее время сборов бойца – 3 минуты.

Яна Шипко, СТВ:

Хотя оперативность никто не отменял. И в этом военные и журналисты очень похожи.

Пока я справилась с экипировкой, казарма опустела.

Признаюсь, полная стереотипов и папиных рассказов об армейском быту в советские годы, ожидала увидеть что-то более аскетичное.

Андрей Куровский, командир учебной роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:

Я начинал служить в 98-м году именно в этой казарме. Конечно, поменялось все глобально. Сам интерьер казармы был совершенно другим – полы деревянные, кровати не такие комфортные. У нас есть и телевизор, и музыкальный центр.

Да что там говорить, раньше единственной водной процедурой в армии была солдатская баня. Сейчас горячая вода, душевые кабины и даже стиральная машина. Но если комфорта прибавилось, то дисциплина по-прежнему строгая.

Яна Шипко, СТВ:

Аккуратности и точности, с которой солдаты-срочники заправляют постель, позавидуют даже горничные отелей.

Со сборкой-разборкой оружия получается быстрее. Единственное, что остужает боевой запал и «капитулирует», так это маникюр.

Пока я только приноравливаюсь к армейскому быту, на плацу – 30-й юбилейный выпуск 114-й гвардейской школы прапорщиков.

Инесса Мурашко, выпускник школы прапорщиков 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:

Как бы не было сложно, а, как говорится, тяжело в ученье – легко в бою.

Знаменитые Печи – главная кузница кадров белорусской армии. Попасть в первоклассную учебку некогда стремились со всего Советского Союза. Завоеванных позиций не сдают и сейчас – в арсенале центра 80 специальностей.

Яна Шипко, СТВ:

Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Разрешите обратиться! Какие сейчас сильные стороны у современной белорусской армии?

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Мы учитываем ту сложную обстановку, которая сложилась вокруг наших границ. Соответственно, большое внимание уделяется оснащению современным вооружением, военной техникой, постоянно проводятся с личным составом тактические учения, внезапные проверки.

Вот и у нас по плану следом занятия на военном стрельбище. Искусство ведения современного боя будущие командиры боевых машин пехоты здесь оттачивают до мелочей. Маленький ликбез у пункта боепитания…и в бой. Пока грохочут снаряды, опомниться не успеваю, как оказываюсь в окопе.

На потеху ловким курсантам, моя граната улетает настолько недалеко, что в реальном бою подорвала бы собственный окоп. Еще один шанс поразить по-настоящему дальнюю цель – из пулемёта. Экспресс-курс молодого бойца для «необстрелянного» новобранца: кое-как преодолеваю положенным «зигзагом» дистанцию до Калашникова и вот – дебютный выстрел.

После таких физических нагрузок на обед как на праздник – с песней. Каша из топора точно не про современную армию. Унести обед из трех блюд не так просто.

Мой сосед по столику Андрей учится на повара. Признается, служба с таким рационом сразу пришлась по вкусу.

Андрей Урбанович, курсант учебной роты 59-й школы подготовки специалистов:

Каша, пюре, картошка, овощи тушенные или еще что-то. (То есть мамы могут не волноваться, сыновья не похудеют?) Мамы, спите спокойно!

Возвращаться на полигон после обеда больше нет нужды. В распоряжении курсантов современные тренажеры. Точные копии кабин многотонных танков с реальным управлением.

Яна Шипко, СТВ:

Здесь солдаты отрабатывают каждое упражнение прежде, чем сесть на боевую технику.

Обучение на таких тренажерах даже эффективнее, чем в полевых условиях. Да и экономия средств.

Алексей Лапин, курсант первой учебной танковой роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:

Есть уже начальные навыки, если надо, можно будет поехать в бой.

Яна Шипко:

Один день, конечно, не сравнится со всей армейской службой. И всех особенностей армейского быта прочувствовать мы не успели. Даже жалко, что мой «дембель» наступил так быстро. Ведь день военнослужащего расписаны буквально от заката до рассвета, пролетел он мгновенно. Мы на весь день забыли о мобильных телефонах и социальных сетях, зато успели понюхать порох, попробовать солдатскую кашу и получить незабываемые впечатления!