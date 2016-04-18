Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 17 апреля: ужесточение антитабачных мер

В данный момент в Свете Министров приходит согласование проекта изменений в Декрет №28 «О государственно регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий». Безусловно, речь идет об ужесточении антитабачных мер. Однако, как выясняется, такие антитабачные меры нередко могут навредить как раз некурящим людям. И можем ли мы замену, отказ от табака как-то конвертировать в новое качество жизни? Об этом сегодня поговорим в ток шоу, попытаемся разобраться: что происходит?

Гости программы:

Дмитрий Кийко, заместитель министра финансов Республики Беларусь;

Елена Береснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Вадим Прокопьев, ресторатор;

Игорь Зеленкевич, заместитель начальника отдела аналитики исполкома СНГ, министр здравоохранения Республики Беларусь (1997-2001);

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Республики Беларусь;

Тамара Долгошей, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, главный врач УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр».