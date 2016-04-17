Порядок вдоль Минской кольцевой будет наведен до 1 мая: Мы работаем в круглосуточном режиме

Новости Беларуси. Порядок вдоль Минской кольцевой будет наведен до 1 мая. Специально созданная комиссия изучила текущее состояние дороги. И теперь наведением порядка на МКАД — как в зонах отдыха, так и придорожных полосах — займется рабочая группа. Доведут до ума и единую концепцию развития Минской кольцевой, чтобы внести проект на рассмотрение сначала правительству, а затем — Президенту.

Минскую кольцевую дорогу можно разделить на две зоны влияния. За саму автомагистраль отвечает город, а вот территория, прилегающая к внешнему кольцу, уже относится к области. Впрочем, сегодня по обе стороны одной МКАД идет общий процесс, и это весеннее обновление.

Кольцевая дорога – это не просто дорога, а по сути одна из визитных карточек Минска. Рассмотреть проблемные вопросы, связанные с благоустройством МКАД и прилегающей территории, – такое поручение дал Президент. Специально для этого была создана комиссия, в состав которой вошли представители Совета Республики, Правительства, Мингорисполкома, Миноблисполкома и архитектурных служб. И вот 8 апреля, уже выезде, увидев и оценив все на месте, комиссия выдает вердикт: на МКАД должен быть наведен идеальный порядок. Срок до 1 мая.

С момента постановления прошло чуть более недели. Достойному статусу – достойный вид. Этот путепровод в районе столичной улицы Гинтовта скоро изменит свое лицо.

Замена тротуара, барьерных и перильных ограждений. Плюс ко всему ремонт пролетов. Работа здесь и, правда, кипит. Премьерный показ обещают совсем скоро.

Антон Шашков, заместитель директора по ремонту и содержанию мостов и путепроводов УП «Горавтомост»:

На этом путепроводе к началу мая должны закончить работы. В общем и целом, работы по покраске перильного ограждения кольцевой автодороги уже завершены.

Еще один пункт обязательной весенней программы – подземные переходы. Здесь все дело в шляпе, а точнее в крыше. И такая, что называется плановая, замена еще и массовая. Новые навесы не заставят себя ждать.

Валерий Уласевич, директор по ремонту и содержанию мостов и путепроводов УП «Горавтомост»:

Планируем выполнить в ближайшие 5-6 дней на четырех переходах. Это на маршруте от проспекта Победителей до проспекта Независимости.

Свежий сезон – это и свежие краски. К бетонному холсту – не без особого подхода. Широкие мазки и далеко не узкие задачи. Заменять, красить, ремонтировать. В рабочей компетенции дорожников – едва ли не вся МКАД.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Работаем мы в круглосуточном режиме. Поэтому нам «Горремавтодор», все структурные подразделения понимают свою задачу и к 1 мая все работы будут выполнены.

Не менее решительны и за внешним кольцом. С самого утра вблизи МКАД работают мелиораторы. Ручная работа и работа техники. Мелиорация – процесс не простой, зато очень нужный. Ведь именно таким образом воде можно дать пропуск, а значит избежать ее застоя. Особенно на полях.

Юрий Карпович, главный инженер ГУП «Минское предприятие мелиоративных систем»:

Объема мы процентов 70 выполнили от того объема, который нужно выполнить. Где были размывы, мы установили крепления досками. И подчистку с помощью экскаваторов и ручной работы, укрепление их откосов. Вот и получился красивый такой канал.

Кустарники и сухостой. Это лишь одна из партий, которые собрали сотрудники лесхоза. Работа, и правда, не из легких, но внешнему облику леса это на пользу.

Александр Миронович, директор боровлянского спецлесхоза:

Только нашим лесхозом с начала этого года заготовлено более 5 тысяч кубометров древесины сухостойной, валежной и неликвидной, как кустарников.

Обновятся и стенды возле дорог. Этот, к примеру, тематический. О природе. От лесхоза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А на этом месте еще пару дней назад были старые постройки. На неделе их снесли. Возможно, в будущем здесь вырастет комплекс, который органично впишется в контекст. Впрочем, пока о более насущном.

Владимир Юргевич, заместитель председателя Минского райисполкома:

К 1 мая текущего года весь комплекс работ. По каждому предприятию разработан план. Он будет выполнен. И все задачи, которые перед нами поставлены, мы выполним.