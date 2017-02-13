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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 12 февраля: изменения в Кодексе об образовании

13 февраля 2017 14:37
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Новости Беларуси. Изменения в Кодексе Республики Беларусь об образовании вынесены на общественное обсуждение. Это – огромный документ, однако внимательные родители уже смогли вычленить самое главное: возможность для ребёнка идти в школу с 5 лет, сокращение количества и видов учебных заведений, возможность увеличить количество учеников в классе до 30 и шестой учебный день. Эти темы обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Вита Смарцева, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь

Валерий Барашков, народный учитель Беларуси

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Павел Жуковский, консультант по вопросам образования за рубежом

Игорь Соколов, главный редактор газеты «Аргументы и факты» в Беларуси

# общество # Образование в Беларуси # Валерий Барашков

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