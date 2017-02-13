Прямой эфир

Борьба с нарушителями: в Минской области ГАИ усилила контроль за водителями квадроциклов

13 февраля 2017 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под пристальным наблюдением.

Госавтоинспекция области усилила контроль за водителями квадроциклов.

Со стороны последних все чаще наблюдаются нарушения правил дорожного движения и природоохранного законодательства, а именно: выезд на дороги общего пользования, а также на сельхозугодья,

что наносит ущерб озимым посевам и другим насаждениям.

Так, за минувшие выходные сотрудниками милиции выявлено с десяток нарушителей, в том числе и те, кто управлял квадроциклом в нетрезвом состоянии и к тому же с несовершеннолетними пассажирами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопаасности дорожного движения управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Если есть нарушители, которые съезжают или въезжают на дороги общего пользования, то они привлекаются к административной ответственности. Кроме того, если устанавливаются факты, что этими лицами при езде на квадроциклах были повреждены посевы, то эта информация передаётся в местные исполнительно-распорядительные органы для того, чтобы там объективно оценили ущерб, тоже могли привлечь этого человека к административной ответственности. 

Кроме сотрудников Госавтоинспекции в рейдах принимали участие наряды патрульно-постовой службы, участковые инспекторы.

Для большего охвата патрулируемай местности налажено взаимодействие с сотрудниками МЧС по использованию беспилотных летательных аппаратов. 

Между прочим, напомню, в октябре 2016 года во время совещания Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров Республики Беларусь были обсуждены вопросы государственного учета мотовездеходов и допуска к управлению ими. Принято решение об обязательной государственной регистрации снегоболотоходов и мотовездеходов с 1 января 2018 года.

Андрей Шаранда, старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Этими изменениями будет рсширено понятие мотоцикл. К мотоциклам будут приравнены трёхколёсные и четырёхколёсные механические транспортные средства, имеющие, соответственно, три или четыре колеса и приводы управления мотоциклетного типа, предназначенные для движения по дорогам. Это, так называемые, трициклы и шоссейные квадроциклы. Эти транспортные средства, соответствыенно, после изменений правил дорожного движения будут подлежать регистрации в регистрационных отделениях Государственной автомобильной инспекции. 

# общество # Правила дорожного движения

Другие новости рубрики

Все новости
На месте будущей станции метро «Вокзальная» в Минске строители смонтировали тысячное кольцо
13 февраля 2017 13:33

На месте будущей станции метро «Вокзальная» в Минске строители смонтировали тысячное кольцо

До конца недели минский зоопарк могут без билета посетить ученики 1-2 классов
13 февраля 2017 10:19

До конца недели минский зоопарк могут без билета посетить ученики 1-2 классов

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье!
13 февраля 2017 09:42

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье!