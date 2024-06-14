Ток опасен не только на производстве, но и в быту. Вот какие правила надо помнить для своей безопасности

Наступило долгожданное лето – любимая пора года для школьников. Чувствуя себя самостоятельными и взрослыми, они напрочь забывают о своей безопасности. Одна из частых причин гибели и травматизма в этот период – электрический ток.

Константин Сидорин, инспектор энергогазинспекции ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»: Электротравматизм является серьезной проблемой не только на производстве, но и в быту. По статистике, за прошедший 2023 год произошли 22 несчастных случая с населением. Причиной которого стало попадание под действие электрического тока. Чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно соблюдать некоторые правила. Они кажутся простейшими, но тем не менее. Самые очевидные – это не трогать оголенные, поврежденные провода, не трогать электроприборы мокрыми руками.

Александр Плешко, инспектор энергогазинспекции ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»:

Взрослые должны проинформировать детей об опасности поражения электрическим током и запретить им влезать на поры электропередач, проникать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где находятся провода и коммуникации.

Взрослые, контролируйте, где дети проводят свое время. Порой безобидное «селфи» рядом с электростанцией или под линиями электропередач, может обернуться бедой.