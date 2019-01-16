Несмотря на то, что сегодня валенки штампуют в основном на фабриках, в Беларуси есть мастера, которые делают их вручную, по старым секретным технологиям.

Александр Самусев, мастер-шаповал: Валенки остались валенками. Это цельно валяные изделия, которые просто подвержены каким-то дизайнерским обработкам. Самое ценное – это сохранить принцип валенка. Потому что то, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки. Это уже просто сапожки, а здесь остается смысл: цельный валенок, который ставится на подошву, декорируется кожей, приобретает внешнюю форму, допустим, ботинок или сапог.

Но это просто веление времени. Потому что классический валенок переживает ренессанс. Легкие, мягкие, теплые – это за ними осталось до сих пор. Но в этом есть творчество. Я понял, что валенки – это не просто ремесло, тяжелая работа, а это еще и творчество.