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«То, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки»

16 января 2019 07:57
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Несмотря на то, что сегодня валенки штампуют в основном на фабриках, в Беларуси есть мастера, которые делают их вручную, по старым секретным технологиям.    

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – мастер-шаповал Александр Самусев.

Современные валенки – это крутая, дизайнерская обувь.

«То, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки»-1

Александр Самусев, мастер-шаповал:   
Валенки остались валенками. Это цельно валяные изделия, которые просто подвержены каким-то дизайнерским обработкам. Самое ценное – это сохранить принцип валенка. Потому что то, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки. Это уже просто сапожки, а здесь остается смысл: цельный валенок, который ставится на подошву, декорируется кожей, приобретает внешнюю форму, допустим, ботинок или сапог.   

«То, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки»-4

Но это просто веление времени. Потому что классический валенок переживает ренессанс. Легкие, мягкие, теплые – это за ними осталось до сих пор. Но в этом есть творчество. Я понял, что валенки – это не просто ремесло, тяжелая работа, а это еще и творчество.   

«То, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки»-7

# Валенки # общество # Александр Самусев # Фотофакт

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