«То, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки»
Несмотря на то, что сегодня валенки штампуют в основном на фабриках, в Беларуси есть мастера, которые делают их вручную, по старым секретным технологиям.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – мастер-шаповал Александр Самусев.
Современные валенки – это крутая, дизайнерская обувь.
Александр Самусев, мастер-шаповал:
Валенки остались валенками. Это цельно валяные изделия, которые просто подвержены каким-то дизайнерским обработкам. Самое ценное – это сохранить принцип валенка. Потому что то, что сегодня шьют фабрики из кусочков войлока – это уже не валенки. Это уже просто сапожки, а здесь остается смысл: цельный валенок, который ставится на подошву, декорируется кожей, приобретает внешнюю форму, допустим, ботинок или сапог.
Но это просто веление времени. Потому что классический валенок переживает ренессанс. Легкие, мягкие, теплые – это за ними осталось до сих пор. Но в этом есть творчество. Я понял, что валенки – это не просто ремесло, тяжелая работа, а это еще и творчество.