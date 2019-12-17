«То, что хотят получить дети». В Минской области началась акция «Чудеса на Рождество»

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» началась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Солигорске подарки получили более сотни детей. С конца декабря волонтеры с концертными программами и сюрпризами начнут посещать многодетные семьи и детские дома.

Артем Жовнерик, первый секретарь Солигорского районного комитета БРСМ:

Как правило это какие-то развивающие игрушки, это спортивный инвентарь, это сладкие призы, это мягкие игрушки. То есть то, что хотят получить дети к Новому году, к Рождеству. Ну, кроме, конечно, мобильных телефонов.