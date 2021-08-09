Тимановская, Шишов и убитый мигрант. Авторский обзор событий от блогера Голикова

Новости Беларуси. Авторский обзор событий: Тимановская, Шишов и убитый мигрант. Блогер Алексей Голиков в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

Количество и скорость событий «про Беларусь» на прошлой неделе захватывали дух. Попробуем проводить их взглядом и спокойно выдохнуть. Алексей Голиков:

Скандал в Токио с Кристиной Тимановской ожидаемо приобрел политический окрас – просьба политического убежища, заранее спланированный выезд в соседнее государство семьи Тимановской и заявление о воздействии извне на спортивное руководство. Первичное заявление Тимановской о якобы промахах тренера общественную оценку разделило на две, пусть и неравных, тем не менее части. Одни говорили: «Молодец, девочка, все правильно – ты не дала себя поломать!» А другие осуждали неспортивное поведение бегуньи.

Алексей Голиков:

Можно остаться на стороне спортсменки, если бы не одно «но». Прямых доказательств в злом направленном против Беларуси умысле Тимановской нет. Зато есть ряд стоящих в прямой причинно-следственной связи с ее действиями. Заявления трехлетней давности бегуньи точно указывают на политические взгляды и личные морально-деловые качества девушки. Эгоистичная, глупая, потому что неконтролируемо эмоциональная, оппозиционерка.

Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами – плевать, с чем угодно – почему я должна расхлебывать эти проблемы? Какого […] я узнаю это от левых людей, притом что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Алле, вы вообще о чем? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не прикол.

Алексей Голиков:

Но все-таки попытаемся списать на молодость эмоциональное и необоснованно поспешное заявление Тимановской. Молода, глупа – допустим. Но оправдать запись и публикацию разговоров с тренерами, распродажу имущества и выезд мужа в Украину, просьбу политического убежища и одновременное возбуждение всей беглой суполки как случайное невозможно.

Алексей Голиков:

Переживем. Мы уже привыкли к скандалам. Скажу больше – мы научились получать из них выгоды. Во-первых, о нас говорит весь мир. Если раньше кто-то мог сказать: «Беларусь? А где это?», – то теперь мы узнаваемы и знамениты. Потому что только наши белорусские домохозяйки могут попасть на прием к самому американскому президенту. Только наша страна имеет виртуально-цифровую копию в Facebook: реальный Президент и виртуальный с таким же виртуальным правительством и существующей исключительно в воображении Беларусью. Это наши белорусы качают Украину, Литву, Польшу, Латвию и даже и Штаты. Нас всего-то 9,5 миллиона, но о нас знает весь мир – мы везде. И везде мы потому, что только у нас женщина может бесплатно танцевать в «аквариуме» суда, а банкир со стажем на пенсии – колоть дрова. Но самое главное – мы показали, как скручивать в бараний рог коронавирус, цветные революции и разрывать ноздри желающим шального ветра перемен.

Не знаю, мне кажется, фамилии Протасевич, Тимановская скоро будут ну просто нарицательными благодаря действиям наших властей. Правда, с таким уровнем интеллекта, с таким уровнем действий никаких оппозиционеров не надо. Вот тут же не было никого, никаких оппозиционеров не надо, потому что, когда есть два дэбила, два дэбила – это сила. Волны просто мирового масштаба по дискредитации Беларуси наши власти осуществляют своими силами.

Алексей Голиков:

Всем умникам типа Курейчика скажу следующее. У меня, как и у вас тоже, нет доказательств и опровержений недоработок спортивного руководства. Но есть вот какое понимание: если ты в 2018 году уже выступала против режима, то почему не отказалась от участия в диктаторской Олимпиаде? Прыстасаванка-прикорытница? Есть еще один вопрос: почему, зная политические взгляды Тимановской, ее допустили к соревнованиям? В спортсменку были вложены деньги. Не дать шанс – потом корить себя. Дать – быть готовым ко всему. Шанс дали, не использовала и доверие не оправдала – пошла вон.

Похоже, Литва в своей неспособности решить миграционный кризис применяет самые жесткие меры, не считаясь с правами человека, что переходит все границы разумного. Глава МВД Литвы лично призвала считать мигрантов преступниками и разрешила применять к ним силу. Алексей Голиков:

Привет, литовские политики. Так шо там у нас с демократией? Живые люди за металлическим забором, как скот, – это нормально? А применение дубинок и газа? Недотягиваете, господа. Там один из вас уже высказался за применение полицией огнестрельного оружия в отношении безоружных беженцев. Что ж, начинайте строить печи – чего уж там мелочиться? На клетку у вас колючей проволоки не хватило, газ дорогой, а вот печи – самое то.

Алексей Голиков:

Повешенный в Киеве Виталий Шишов. Во-первых, а кто это, а во-вторых, мы привыкли: Тарайковский, Шутов, Решецкий. Как звали? Не помню! Кем стали? Не знаю. Смиритесь, белорусское государство не поломать. Кости трещат, а шнек мясорубки продолжает вращаться. Добро пожаловать на фарш. Скажете, экспрессия, эмоции? Простите, после заявлений зажравшихся тунеядцев в Киеве и Польше брать в руки вилы – достало.