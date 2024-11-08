Тиль Швайгер на съёмках дрифт-ролика поделился впечатлениями о Беларуси
Как привлечь в Беларусь актера и кинорежиссера мирового уровня? Надо просто дать ему ключи от дрифт-машины и разрешить разогнаться по взлетной полосе аэропорта Минск. Ничто человеческое не чуждо звездам больших экранов. Тиль Швайгер принял участие в съемках промороликов о дрифте, который собрал в Минске гонщиков из разных стран.
Чтобы презентовать возможности самой эффектной дисциплины автоспорта, столица Беларуси в эти дни превратилась в огромный съемочный павильон. Чего только не придумывали эти экстремальные гости ради эффектных кадров. Им позволили хозяйничать на белорусских дорогах и не только. В гоночные трассы превратились центральные магистрали и крупные площади. Топили педаль около достопримечательностей, жгли резину на улицах и плавили лед на «Минск-Арене».
До столицы «форсаж по-белорусски» встречали Несвиж, Коссово, Брест, Гомель и Могилев. Для съемок – знаковые места: исторические комплексы, развязки в городах, современные здания. Кстати, фильм не только про скорость и драйв. Без любовных перипетий тоже не обойдется. Встречи со звездой культовой драмы «Достучаться до небес» журналисты ждали с особым трепетом. И вот Тиль Швайгер пригласил пишущую братию пообщаться и кое-что показать.
Сегодня в столице проходил завершающий 13-й съемочный день проморолика о дрифте. Напомним, что его идея заключается в том, что именитые пилоты собирают информацию для автомобиля с искусственным интеллектом, выполняя заезды на специально подготовленных трассах. В качестве локаций были выбраны самые красивые уголки нашей страны. Трейлер выйдет примерно через месяц. Главным гостем проекта стала голливудская звезда Тиль Швайгер. Актер отметил, что наша страна очень гостеприимная и чистая.
Александр Аверков, организатор команды медийной поддержки дрифт-проекта:
Будем доснимать полнометражный фильм, тоже про дрифт, это будет художественный фильм. Съемки будут проходить – основная часть – в Беларуси. Также Япония и Саудовская Аравия. Проект Blockchain Sports Drift не только про сам дрифт, у нас есть технологическая часть. Наша цель – создать искусственный интеллект, который не просто будет управлять машиной, а соревноваться с профессиональными дрифт-пилотами. И провести первый чемпионат в мире про дрифту, в котором будут соревноваться профессиональные пилоты против машин, управляемых искусственным интеллектом.
Сейчас идет активная разработка, и в 2025 году организаторы уже готовы будут представить машину, которая будет соревноваться с профессиональными дрифт-пилотами.