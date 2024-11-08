Тиль Швайгер на съёмках дрифт-ролика поделился впечатлениями о Беларуси

Как привлечь в Беларусь актера и кинорежиссера мирового уровня? Надо просто дать ему ключи от дрифт-машины и разрешить разогнаться по взлетной полосе аэропорта Минск. Ничто человеческое не чуждо звездам больших экранов. Тиль Швайгер принял участие в съемках промороликов о дрифте, который собрал в Минске гонщиков из разных стран. Чтобы презентовать возможности самой эффектной дисциплины автоспорта, столица Беларуси в эти дни превратилась в огромный съемочный павильон. Чего только не придумывали эти экстремальные гости ради эффектных кадров. Им позволили хозяйничать на белорусских дорогах и не только. В гоночные трассы превратились центральные магистрали и крупные площади. Топили педаль около достопримечательностей, жгли резину на улицах и плавили лед на «Минск-Арене».

До столицы «форсаж по-белорусски» встречали Несвиж, Коссово, Брест, Гомель и Могилев. Для съемок – знаковые места: исторические комплексы, развязки в городах, современные здания. Кстати, фильм не только про скорость и драйв. Без любовных перипетий тоже не обойдется. Встречи со звездой культовой драмы «Достучаться до небес» журналисты ждали с особым трепетом. И вот Тиль Швайгер пригласил пишущую братию пообщаться и кое-что показать.

Сегодня в столице проходил завершающий 13-й съемочный день проморолика о дрифте. Напомним, что его идея заключается в том, что именитые пилоты собирают информацию для автомобиля с искусственным интеллектом, выполняя заезды на специально подготовленных трассах. В качестве локаций были выбраны самые красивые уголки нашей страны. Трейлер выйдет примерно через месяц. Главным гостем проекта стала голливудская звезда Тиль Швайгер. Актер отметил, что наша страна очень гостеприимная и чистая.