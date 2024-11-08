Народный фестиваль в Пинске! Как «Марафон единства» встречают полешуки?

Увидеть Беларусь сердцем и влюбиться в нее еще раз! Самый народный проект страны, объединивший уже сотни жителей республики, в эти дни сделал остановку в первом регионе. Пинск принимает «Марафон единства». Мероприятие путешествует по стране, чтобы каждый человек смог окунуться в атмосферу единства, услышать авторитетное мнение, увидеть любимых артистов и приобщиться к самой масштабной общественно-культурной акции года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От творческого прорыва и производственной романтики до гастрономического изобилия. Как столица белорусского Полесья встречает праздник, который ждут в каждом городе – в материале Алеси Ивановой.

Один из старейших городов Беларуси на слиянии двух рек – Пины и Припяти – радушно встречает участников «Марафона единства»! Полешуки – это белорусы со знаком качества, и его готовы продемонстрировать гостям. Первая остановка в маршруте участников акции – визитная карточка Пинска – трикотаж под фирменной маркой «Полесье». От пряжи до трикотажа – так звучит слоган одного из крупнейшего производителя легкой промышленности в Беларуси. В месяц здесь выпускают около 60 тысяч единиц, а благодаря внедрению инновационного проекта на предприятии наладили производство тканеподобных изделий, что абсолютно уникально не только для нашей страны, но даже Европы и Азии.

Блогер и руководитель школы танцев из Барановичей Евгений Ананько снимает контент для подписчиков – фабричный интерьер впечатляет, да еще и в таких масштабах. Вместе с другими лидерами мнений парень с головой окунулся во все тонкости производства. Евгений Ананько, блогер:

Давно хотел попасть. Очень много слышал о предприятиях, в частности «Полесье». Не раз слышал, и попасть на производство такого масштаба – всегда почетно, приятно и интересно.

А эту технику без труда можно узнать на дорогах – оранжевый – точно цвет сезона. Машиностроительная гордость страны «Амкодор-Пинск» выпускает свыше 50 моделей авто, в том числе для строительной, коммунальной и сельхозотраслей. Сегодня в рамках молодого проекта «Марафона единства» «Одно дело делаем» на предприятие приехал его многолетний и надежный партнер по выпуску высококачественных гидроцилиндров «САЛЕО-Кобрин». В промышленных декорациях – среди автогрейдеров и погрузчиков – живое общение и песни о родном белорусском крае.