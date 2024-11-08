В новом бассейне международного стандарта стартовали первые тренировки

В канун 7 ноября мегабассейн, построенный китайскими специалистами, торжественно открыл Александр Лукашенко. И уже сегодня новые водные просторы осваивают спортсмены. Здесь начались первые тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно в бассейне могут заниматься свыше полусотни человек. И при этом не чувствовать загруженности. Для тренировочного процесса здесь созданы все условия: подводные камеры на дне чаши помогут тренерам следить за техникой спортсменов и обеспечивать высокое качество подготовки.

Александра Шлейко, учащаяся Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта:

Для соревнований всегда требуется хорошая подготовка, а данный центр оснащен всем этим, плюс еще большая вода – 50 метров, это тоже очень важно, очень важно чувство воды, температура, то есть все есть для данной подготовки. Центр оснащен разными необходимыми всеми вещами для тренировок, довольно-таки хорошо будет, и много всякого оборудования.

Елена Крук, тренер по плаванию Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта:

В этом бассейне созданы все условия для тренировочного процесса. Спасибо большое главе государства за такой подарок. Хотелось бы показать свою работу, что мы достойны выступать и показывать себя на международной арене. Спорткомплекс также включает комфортные залы для сухой подготовки, пункт общественного питания и целый восстановительный комплекс с сауной, тренажерным залом и комнатой отдыха.