Прорыв в медицине. Какие места занимает Беларусь в мировых рейтингах по здравоохранению?

В развитии здравоохранения в нашей стране достигнуты значимые результаты. Строятся и обновляются больницы и поликлиники. В прошлом году в Беларуси открылось 25 новых объектов здравоохранения. А в этом году только в Минске появится еще 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 30 лет Беларусь совершила настоящий прорыв в медицине. Как результат – увеличение продолжительности жизни более чем на 6 лет. Это серьезный показатель даже для мировой статистики. По многим показателям мы на шаг впереди других государств. В частности, по обеспеченности кадрами. Количество врачей и среднего медицинского персонала на 10 тысяч человек населения увеличивается, опережая многие европейские страны. Растет и число проводимых операций, включая высокотехнологичные, такие как трансплантация органов.

Беларусь среди стран с самыми низкими показателями младенческой смертности: 40-е место из 180 государств. Также мы входим в группу с высоким уровнем человеческого развития и занимаем в этом рейтинге 60-е место среди 191. В топ-20 наша страна и по количеству трансплантаций сердца. Количество проведенных операций приближается к миллиону. И уже значимая часть вмешательств выполняется с помощью эндоскопических малоинвазивных технологий. В целом белорусские врачи подарили новую жизнь более 1150 пациентам благодаря успешной пересадке органов.

К слову, трансплантация – традиционно одно из самых популярных направлений для медицинского туризма, который развивается невероятными темпами. В прошлом году Беларусь приняла более 160 тысяч зарубежных пациентов из 159 стран мира. Способствует экспорту медуслуг и безвиз. Иностранцы доверяют нашим врачам, зная, что это не только качество и результат, но и гарантия использования сертифицированных препаратов.

Поставлено на поток эндопротезирование. Качественные тазобедренные суставы для белорусов доступны бесплатно, для гостей – по разумной цене.

Медицина развивается в тесном взаимодействии с наукой. При лечении онкологии вошли в клиническую практику иммунотерапия и клеточная терапия, что еще несколько лет назад казалось фантастикой.