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Прорыв в медицине. Какие места занимает Беларусь в мировых рейтингах по здравоохранению?

09 июля 2025 17:01
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В развитии здравоохранения в нашей стране достигнуты значимые результаты. Строятся и обновляются больницы и поликлиники. В прошлом году в Беларуси открылось 25 новых объектов здравоохранения. А в этом году только в Минске появится еще 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За 30 лет Беларусь совершила настоящий прорыв в медицине. Как результат – увеличение продолжительности жизни более чем на 6 лет. Это серьезный показатель даже для мировой статистики. По многим показателям мы на шаг впереди других государств. В частности, по обеспеченности кадрами. Количество врачей и среднего медицинского персонала на 10 тысяч человек населения увеличивается, опережая многие европейские страны. Растет и число проводимых операций, включая высокотехнологичные, такие как трансплантация органов. 

Беларусь среди стран с самыми низкими показателями младенческой смертности: 40-е место из 180 государств. Также мы входим в группу с высоким уровнем человеческого развития и занимаем в этом рейтинге 60-е место среди 191. В топ-20 наша страна и по количеству трансплантаций сердца. Количество проведенных операций приближается к миллиону. И уже значимая часть вмешательств выполняется с помощью эндоскопических малоинвазивных технологий. В целом белорусские врачи подарили новую жизнь более 1150 пациентам благодаря успешной пересадке органов. 

К слову, трансплантация – традиционно одно из самых популярных направлений для медицинского туризма, который развивается невероятными темпами. В прошлом году Беларусь приняла более 160 тысяч зарубежных пациентов из 159 стран мира. Способствует экспорту медуслуг и безвиз. Иностранцы доверяют нашим врачам, зная, что это не только качество и результат, но и гарантия использования сертифицированных препаратов. 

Поставлено на поток эндопротезирование. Качественные тазобедренные суставы для белорусов доступны бесплатно, для гостей – по разумной цене. 
Медицина развивается в тесном взаимодействии с наукой. При лечении онкологии вошли в клиническую практику иммунотерапия и клеточная терапия, что еще несколько лет назад казалось фантастикой. 

# Медицина

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