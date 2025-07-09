Стоимость обучения в белорусских вузах остаётся прежней – Иванец

В Беларуси созданы все необходимые условия для тех, кто хочет получить качественное образование. Отдельное внимание в том числе стоимости обучения. В текущем учебном году она останется на уровне прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается как учреждений среднего специального образования, так и вузов, заявил глава профильного министерства Андрей Иванец. Средняя стоимость обучения составит около 4 тысяч белорусских рублей за учебный год, в ведущих университетах страны – от 4,5 тысячи рублей. Актуальные расценки уже опубликованы на сайтах учебных заведений, где абитуриенты могут уточнить суммы по каждой специальности.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня в нашей стране прием и на бюджет, и на платную форму получения образования полностью соответствует потребностям экономики в тех кадрах, в которых сегодня нуждается наша страна. И фактически сегодня платное образование является у нас точно таким же бюджетным. И каждый молодой человек, который окончит обучение на платной форме получения образования, по своему желанию сможет получить статус молодого специалиста, сможет получить первое гарантированное рабочее место, чтобы состояться как профессионал.

У тех, кто пока не определился с вузом, еще есть время рассмотреть варианты. Основной этап вступительной кампании пройдет с 12 по 17 июля, а прием документов на платную форму обучения продлится до 1 августа. Всего на первый курс планируется зачислить свыше 48 тысяч человек.