В Витебской области не на шутку разгулялась стихия

В Витебской области разгулялась стихия, на дороге вновь поваленные деревья. В результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 метров в секунду по территории Витебской области повреждено 29 строений. На место чрезвычайной ситуации выехало восемь единиц техники МЧС, работают службы реагирования района. В результате стихии никто не пострадал.