Прямой эфир

В Витебской области не на шутку разгулялась стихия

09 июля 2025 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Погода продолжает преподносить сюрпризы, с которыми необходимо быстро справляться специальным службам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области не на шутку разгулялась стихия-2
В Витебской области не на шутку разгулялась стихия-3

В Витебской области разгулялась стихия, на дороге вновь поваленные деревья. В результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 метров в секунду по территории Витебской области повреждено 29 строений. На место чрезвычайной ситуации выехало восемь единиц техники МЧС, работают службы реагирования района. В результате стихии никто не пострадал.

# Погода в Беларуси # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Прорыв в медицине. Какие места занимает Беларусь в мировых рейтингах по здравоохранению?
09 июля 2025 17:01

Прорыв в медицине. Какие места занимает Беларусь в мировых рейтингах по здравоохранению?

Белкоопсоюз проводит масштабную модернизацию торговли в сельской местности
09 июля 2025 17:01

Белкоопсоюз проводит масштабную модернизацию торговли в сельской местности

В Беларуси определились первые лидеры уборочной
09 июля 2025 16:45

В Беларуси определились первые лидеры уборочной